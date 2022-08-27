قراءات شعرية نسوية في منتدى نازك الملائكة

صوت العراق \ ابتسام ابراهيم

ضمن النشاطات الابداعية المستمرة لمنتدى نازك الملائكة احدى تشكيلات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق اقـــُيم يوم الجمعة الموافق 26 اب 2022 اصبوحة شعرية نسوية على قاعة جواد سليم في المركز الثقافي البغدادي

الاصبوحة التي اعدت لها رئيسة المنتدى الشاعرة والتشكيلية غرام الربيعي قدمتْ لها و ادارتها الشاعرة سمرقند الجابري

حيث زخرت بقراءاتٍ شعرية صدحتْ فيها حناجر الشواعر بقصائد عن الحياة والمحبة وبغداد ولم يغفلن القضايا الاجتماعية حيث كان لها النصيب الاكبر من شعرهن و بوح اقلامهن

و شارك في الجلسة كل من:

الشاعرة و الاعلامية علياء المالكي

الشاعرة والمترجمة ابتسام ابراهيم

الشاعرة فاطمة الزبيدي

الشاعرة فراقد السعد

الشاعرة فراقد الطاهر

الشاعرة ميادة المبارك

الشاعرة نور الدرويش

كما تزينت الجلسة التي حضرها جمهور غفير من ادباء وفنانين و عشاق الشِعر و الادب بمشاركة فاعلة من قبل الشاعر الكبير مزاحم التميمي وكذلك الشاعر حيدر عبد الخضر .

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