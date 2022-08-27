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قوة ضاربة تتعقب 12 هدف مهم بديالى

أكد القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، السبت، ان قوة ضاربة تتعقب 12 هدف مهم بديالى بينهم إرهابيين.

وقال العزاوي في حديث ، انه “في إطار خطة موسعة لإنهاء خطر الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية في مناطق عدة من ديالى نفذت قوة ضاربة تابعة لفرقة الرد السريع عملية نوعية في تعقب 12 هدف مهم في 6 مناطق شمال وشرق المحافظة خلال الساعات الماضية”.

وأضاف العزاوي، انه “من بين الأهداف إرهابيون متورطون بعمليات إجرامية عدة”، مؤكدا أن “6 مطلوبين تم اعتقالهم حتى الآن والعملية لا تزال مستمرة بالتنسيق مع التشكيلات الأمنية ضمن قواطع المسؤولية”.

وتشهد ديالى عمليات نوعية لفرقة الرد السريع منذ 4 ايام متتالية في إطار خطة واسعة لإنهاء خطر الخلايا النائمة والشبكات الإجرامية”.

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