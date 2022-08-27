Posted on by

مصر.. مقتل 4 أطفال وإصابة 3 أشخاص إثر انهيار منزل

سقوط حائط مشترك بين منزلين متجاورين

لقي أربعة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر سقوط حائط مشترك بين منزلين متجاورين في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، جنوبي مصر.

وكانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت بلاغا بسقوط حائط منزل بقرية مساره في مركز ديروط ووجود وفيات ومصابين من عائلتين.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار حائط منزل مكون من طابقين، مبني بالطوب والأسقف من الجريد، ما أسفر عن مصرع أربعة أطفال يبلغون من العمر ( 8 سنوات، 7 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات)، وإصابة ثلاثة آخرين ( 37 سنة، 23 سنة، 3 سنوات)، بجروح.

ونُقل الضحايا والمصابون إلى مستشفى ديروط المركزي.

ويأتي الحادث بعد حوالي أسبوع على حريق اندلع في كنيسة “الشهيد أبي سيفين” غربي القاهرة، أودى بحياة 41 شخصا.

الحرة – واشنطن
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close