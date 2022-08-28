افتتاح 61 مركز سياحي جديد في دهوك

شهد قطاع السياحة في محافظة دهوك تقدماً ملحوظاً، حيث تم افتتاح 61 وجهة سياحية جديدة مؤخراً، مما يوفر المئات من فرص العمل لأبناء المنطقة.

وقال الدكتور خيري علي وسو، مدير عام السياحة في دهوك : «خلال الأشهر السبعة الماضية، تم افتتاح 61 مركزاً ومكاناً سياحياً جديداً، الأمر الذي عاد بالفائدة من ناحيتين، فمن جهة أوجدت هذه المراكز المئات من فرص العمل لأهالي المنطقة، وفي الوقت نفسه، شهد قطاع السياحة في محافظة دهوك تقدماً ملحوظاً وأصبح أقوى».

وأوضح أنه «في الفترة من 1 كانون الثاني / يناير 2022 إلى 30 تموز / يوليو 2022، تم افتتاح 61 مركزاً سياحياً جديداً في محافظة دهوك، ليصل إجمالي عدد المراكز السياحية المرخصة في دهوك إلى 900، مع 250 منتجع طبيعي».

وقال: «من خلال هذه المنتجعات والمعالم السياحية، تم توفير 12 ألف فرصة عمل لأهالي المنطقة، وكل جهودنا تصب في خدمة شعبنا وتطوير قطاع السياحة».

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