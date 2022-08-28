الإطاحة بعصابة من رجال ونساء تمارس التجارة بالبشر والسرقة والسمسرة في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن الاطاحة بعصابة تقوم بالاتجار بالبشر وسرقة منازل المواطنيين والسمسرة في إحدى مناطق مدينة العمارة .

وقالت المديرية في بيان، إن مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان/ شعبة اجرام حطين ووفق معلومات استخبارية وباشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة المحافظة ومدير قسم مكافحة الاجرام ، القت القبض على عصابة مكونة من (4) افراد نصفهم من النساء متهمين بجرائم سرقة منازل المواطنين والاتجار بالبشر (والدعارة).

واضاف البيان: بعد متابعة ورصد وجمع المعلومات ومراقبة تحركات المتهمين من قبل عناصر مكافحة الاجرام. تم استحصال الموافقات الرسمية بعد تحديد مكان تواجدهم حيث تمت مداهمة وكر العصابة وضبط أفرادها وقد اعترفوا صراحة بقيامهم بسرقة منازل المواطنين مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وكذلك قيامهم بعمليات الاتجار بالبشر والسمسرة حيث يقومون باغراء الفتيات .لغرض تسفيرهن خارج المحافظة وتحديدا الى المحافظات الشمالية.

وأوضح أنه تم تدوين أقوالهم بدائيا وقضائيا واجراء كشف الدلالة لاخر عملية سرقة وجاء مطابقا لاقوالهم.