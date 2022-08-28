العراق يسدد 1.6 مليار دولار من ديون الغاز الإيراني

أعلن مدير شركة الغاز الإيرانية، مجيد جكني، يوم الأحد، عن تسديد العراق 1.6 مليار دولار من أموال تصدير الغاز.

وقال جكني في تصريح صحفي، أوردته وكالة “فارس نيوز” إن المبلغ يأتي ضمن الديون المترتبة على العراق من تصدير الغاز الإيراني.

وأشار إلى نمو مقايضة الغاز بنسبة 138%، فضلا عن استمرار مقايضة الغاز مع أرمينيا وإجراء مفاوضات مع مختلف الدول لاسيما بلدان الجوار بهذا الشأن.

وبين جكني أن مكانة إيران ارتقت بمجال تجارة الغاز، حيث تم تحقيق رقم قياسي بتصدير مكثفات الغاز في السنوات الثلاث الماضية، وأن عوائد تصدير الغاز نمت 64% وتصديره لتركيا زاد 11% والمفاوضات مستمرة بهذا المجال.

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