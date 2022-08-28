Posted on by

القبض على شبان اغتصبوا وقتلوا صديقاً لهم وسط بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الأحد، إلقاء القبض على 4 من إجمالي 6 متهمين بقتل “الشاب حيدر” الذي عثر على جثته تحت جسر الصرافية وسط العاصمة.

وروى مصدر أمني، تفاصيل القصة الكاملة للجريمة بالقول، إن “معلومات وردت بوجود جثة مجهولة الهوية متروكة أسفل جسر الصرافية، وسرعان ما تم التعرف على الجثة من قبل ذويها”.

وأضاف المصدر، أن “أثناء تدوين إفادة ذوي المجني عليه، قالوا إن ابنهم خرج مع عدد من أصدقائه وعرفهم بالأسماء”، مردفاً بالقول: “على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل من الشرطة المحلية (شرطة بغداد) ومكافحة الإجرام”.

وأوضح المصدر، أنه “خلال مراجعة كاميرات المراقبة والبحث عن الأشخاص المعرفين، نجح فريق العمل الأمني في القبض على 4 أشخاص، 3 منهم متهمين بقتل الشاب واغتصابه، والرابع لا علاقة له وهو (سائق تكتك)، مؤكداً أن “البحث جارٍ عن البقية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close