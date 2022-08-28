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الله

عبد صبري ابو ربيع

كان من وهجٍ مدركٌ يتصور

ويكون الادراك والمقدرة الفائقة

ويتمحور ويتكور

يصنع نفسه ينفسه ويتدبر

والارجاء بين يديه وأكبر

من عالم الغيب ذلكم المقدر

وهو النور الذي يملأ كل شيء

ولا ينطفئ ولا يتغير

نجومٌ وصواعق ومتاهات ٍ

وثقوبٌ تتقعر

تدار ُ كما لو ان يدٌ لها ومدبر

هو الله الذي لا إله غيره يا بني البشر

الله نور السموات والاكوان

والابحر المتكبر

تجري بين يديه كواكبٌ

وكواكبٌ أخر

يتلوها الشمس والقمر

والكائنات تنام وعين الله

هي الجمال والصور

والكل يمسي تراباً وحجر

من آدمٍ ونوح وموسى وعيسى

وكل نبي كما الله أمر

الاه هو الذي لا يموت ولا يُقبر

ويبقى الكون ليله والنهار يتنور

كأن السنين سويعاتٌ

وكأنها ولا خبر

وكل شيءٍ يجري الى مأواهُ

ويكون له مستقر

والله يسع كل فضاءٍ ويمتدُ

حتى كأن الكون يتكور

وأنا اروم أن اكون

في هذا الفضاء الأكبر

فسبحان الذي

لا يتغير ولا يتصور

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