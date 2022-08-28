النفط تطرح الوقود السوبر مطلع أيلول

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية إحدى شركات وزارة النفط، أمس السبت، موعد طرح منتج البنزين السوبر عالي النقاوة في محطات التعبئة، فيما حددت سعر اللتر الواحد منه.

وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته (المدى)، إن “وزارة النفط اعتمدت طرح منتج ثالث (سوبر عالي النقاوة) لمنتوج البنزين وهو منتوج مستورد بنسبة 100%، لتجهيز المواطنين به اعتباراً من الأول من شهر أيلول القادم”.

وأضاف طالب، أن “الهدف من ذلك هو تجهيز المركبات الحديثة وطلبات المواطنين بطرح مادة عالية النقاوة”، موضحاً أن “هذا المنتج من البنزين مستورد بالعملة الصعبة”.

ولفت، إلى أن “سعر اللتر الواحد كبداية هو 1000 دينار، وهو مدعوم من قبل الدولة بحدود 400 دينار لأن سعر استيراده 1.400 دينار، لكن الدولة ستطرحه بألف دينار كدعم للمواطن”.وأشار إلى أن “السعر خاضع للمراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر أو كل شهرين حسب أسعار السوق العالمية، وهو ليس ثابتاً بل متغير حسب متغيرات السوق العالمية لاستيراد المشتقات النفطية”.

وتابع طالب، أن “الوزارة ستخصص بعض المحطات لبيع هذا المنتج إذ لا نستطيع أن نجعل كل المحطات تبيع ثلاثة منتجات، وبالتالي المحطة التي تبيع البنزين السوبر لا تبيع منتجاً آخر”.

ونوه، إلى أن “الوزارة حددت محطتين للتجربة في بغداد واحدة في قاطع الرصافة وهي محطة موسى بن نصير، والأخرى في قاطع الكرخ وهي محطة الرسالة الحكومية في منطقة المنصور، لبيع هذا المنتج”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط