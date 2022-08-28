اندلاع حريق في فندق وسط النجف

أفاد مصدر محلي، الأحد، باندلاع حريق في فندق وسط مدينة النجف.

وقال المصدر في حديث إن “حريقاً اندلع مساء اليوم بأعلى فندق في النجف الاشرف شارع الهاتف”.

وأضاف المصدر أن “فرق الأطفاء بتجاه موقع الحادث”.

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