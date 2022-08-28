بيع أكثر من 8 آلاف سيارة في شهر.. سوق السيارات يرتفع في العراق وهيونداي تتراجع بأكثر من 46%

ذكرت شركة Focus2Move المختصة بتقديم البيانات الخاصة حول السيارات، أن سوق السيارات في العراق في حزيران 2022 مستمر في الارتفاع باطراد، مبينة أن شركة هيونداي تتراجع بأكثر من 46%.

وقالت الشركة في تقرير لها إن “سوق السيارات في العراق استمر في مبيعاته للسيارات بالارتفاع لشهر حزيران 2022 بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه”.

وأضافت أنه “تم بيع 8.444 سيارة في شهر حزيران وحده، ما رفع مبيعات العام الحالي للربع الأول من عام 2022 ولغاية شهر آذار عند 42.132 الف سيارة بارتفاع بنسبة 7.2% عن نفس الفترة من العام 2021”.

وأشارت إلى أن “من ناحية العلامة التجارية، اعلنت كيا عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 6.8% منذ بداية العام الحالي حتى شهر حزيران على الرغم من امتلاكها نسبة 34.9 من حصة السوق العراقي، تليها شركة تويوتا التي نمت بنسبة 60.4٪، في حين سجلت هيونداي أكبر انخفاض، بنسبة 46.9%”.

وبينت أن “الربع الأول من عام 2022 ظلت المبيعات ثابتة بنسبة زيادة بلغت 0.8% مع بيع 18.257 الف سيارة في حين ارتفعت المبيعات في الربع الثاني بنسبة 12.6% مع 23.875 سيارة.

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