خبير طاقة: صراعات سياسية وراء تعطيل استثمار الغاز

أكد الخبير في مجال الطاقة عباس الشطري ، اليوم السبت ، ان الصراعات السياسية كانت وراء تعطيل الاستثمار في قطاع الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط طوال السنين الماضية رغم أهمية هذا الملف للعراق وتوفر الأموال والفرص اللازمة للاستثمار فيه.

أكد الخبير في مجال الطاقة عباس الشطري ، اليوم السبت ، ان الصراعات السياسية كانت وراء تعطيل الاستثمار في قطاع الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط طوال السنين الماضية رغم أهمية هذا الملف للعراق وتوفر الأموال والفرص اللازمة للاستثمار فيه.

الشطري قال، ان “الصراعات بشأن استثمار الغاز كانت تتعلق بمن سوف يستثمر بهذا القطاع وفي أي حكومة سوف يكتب هذا النجاح” ، مضيفاً ” لا نستبعد وجود تأثير خارجي عطّل استثمار الغاز لتحقيق مصالح تلك الدول على حساب المصلحة العراقية”.

مبيناً بان “العراق يحرق سنوياً ١٧ مليار متر مكعب وهي تكفي لانتاج ١٠ الاف ميغاواط من الكهرباء كما سيساهم في تقليل استيراد الغاز بنسبة كبيرة لو تم استغلال هذه الكمية”.