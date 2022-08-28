شركات دولية تستخدم الاجواء العراقية لأول مرة بالتاريخ

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الأحد، عن استخدام ثلاث شركات دولية الاجواء العراقية لاول مرة.

وأوضح مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي في بيان اليوم، ان الحركة الجوية العراقية في الوقت الحاضر تشهد إقبالاً من قبل شركات الطيران المدني.

وأضاف أن اليوم انضمت الى سماء العراق الخطوط الجوية الارمنية لاول مرة بالاضافة الى شركة Salam air العمانية وشركة فلاي ديل Flyadeal السعودية كون ان العراق يتميز بموقع استراتيجي مهم ويعتبر اقصر الطرق والممرات الجوية التي تربط الشرق بالغرب .

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