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كف يديك فأنت و صبيانك لا تمثلون 2% من الشعب ألعراقي

طعمة عزيز ألسعدي/ لندن 27 08 2022

سَكَتُّ عمّا يجري في ألعراق، و لم أكتب أي مقالة منذ عدة أشهر، و كان سكوتي سكوتَ من لا حيلة له في تغيير ألإمور بالنصيحةِ بعدما سادَ أشباهُ ألأميين، و الإنتهازيون، و الفاسدون و أللصوص و ألرعاع وحتّى أنَّ بعض ألقتلة ألمجرمين وصلوا إلى مجلس نواب ألشعب، و كان أفسدهم على الإطلاق نائب من محافظة صلاح ألدين عُرف عنه أنه شبه أمّي، و لا يجيد ألقراءة بصورة صحيحة، و إن قرأ أضحك ألناس و متَّعهم بجَهلِهِ، و جعل ألمفعول به فاعل مرفوع، و ألمجرور مفتوحأ و ألمفتوح مجروراً، فأنهضَ سيبَوَيه و أستاذه ألخليل بن أحمد ألفراهيدي من قبريهما، فلعنا ألساعة ألتي وُلدَ فيها هذا ألقارئ ألجاهل عضو مجلس ألنوّاب ألعراقي ألذي لا يفرِّقُ بينَ حرف ألجَرِّ، و ألحروف ألمشبهة بالفعل، و لا يعرف لا كان و لا أخواتها، و لا عمّاتها و لا خالاتها، فمبروك لمجلس النواب على هكذا عضو ليس له مثيلاً في برلمانات ألقارات ألخمس بأجمعها.

وهنالك قائد مهمٌّ جدّاً في ألمجلس، له جماهير ضجيجهم لا حدودَ له، يدَّعون محاربة الفساد و هم و قائدهم أفسد ألناس في ألأرض، ملئت خزائنهم بمئات ألملايين و المليارات من ألدولارات، و في الشعب من لا يجد لقمة عيشٍ لأطفاله، و آخرون يبحثون عن لقمة عيش في ألمزابل، و جماعة ألقائد ألأبله يتظاهرون ضد أللصوص و هم قادة اللصوص و (جِعيدتهم)، لملوم من مدينة الثورة و سقط متاع ألأرياف و ألمدن هم جماهير القائد، و أيّ قائد؟ شاهدت له صورة قبل سنين محجوراً بين حيطان أربع حجر ذي عُتهٍ أيام والده رحمه ألله، و هو بملابسه الداخلية فقط، حيث كان عار الدار ألمتخلِّف، فضَّل عليه أبوه أخَوَيهِ ألأكبر منه سنّا، فكان لا يسمح له بمرافقته بسبب تخلفه، إضافةً إلى أسباب أخرى يعرفها أهل مدينته و محلته، فإستشهد ألمغفور لهم جميعاً ألأخَوان مع والدهم ألشهيد ألكبير رحمهم ألله جميعاً و أسكنهم فسيح جناته.

قالت عنه والدته لمن أراد ألإلتفاف حوله و مبايعته : يُمَّه هذا إبني مْسَودَنْ ْ (أي مجنون) فإتركوه، لكنَّ الأراذلَ أللصوص ألفاسدينَ ناقصي ألعقل يريدون رمزأً لهم، يتعلَّقون بعباءَتِهِ حتّى و لو كان دمية لا عقل لها، إضافةً إلى أنَّ ألمتخلِّفينَ دونَ أيِّ شكٍّ على أشكالهم يقعون. لكنَّ من هم أذكى منه، به و بعقله يلعبون، فيسيرون به يميناً و شمالاً و كيفما يرغبون. إذا صرَّحَ ففي أللا معقول أبدعْ، و إذا سكت تفَضَّلَ على ألناسِ و أنفعْ، و جماعته جُلُّهُمْ من ألغوغاء، و معناها لمن لا يعلمْ: ألسفلة و ألرعاع من الناس لكثرة لغطهم و صياحهم، فهم لا يستطيعون ألسكوت، و في حركةٍ دائمةٍ كالنملِ، ليقولوا للناس نحن موجودون، و خلف ألقائد سائرون، و على منهجه ملتزمون، و لم ينجو من شرِّنا لا مسيحيّون و لا صابئيّون و لا مسلمون، فساوينا بجرائمنا عليهم و هم صاغرون.

قائد أقل ألأقلية:

قاطع الإنتخابات ألتي جرت في ألعاشر من شهر تشرين ألأول ألماضي (سنة 2021)) ثمانون بالمئة من ألشعب العراقي، و ألله يعلم كم تمَّ من تزوير على ألعشرين بالمئة ألذين شاركوا بالإنتخابات. و توزَّعت هذا ألعشرين بالمئة على أحزاب عربية عريقة كحزب ألدعوة و ألحزب الشيوعي و ألموالون لإيران و جماعة عمّار ألحكيم و ألحزب ألإسلامي، و أحزاب كردية و تركمانية و آثورية و ربما صابئية وغير ذلك من مكونات ألمجتمع العراقي، و بذلك يكون من صوَّتوا للزعيم ألأوحد مالئ ألدنيا شاغل ألناس لا يتجاوزون ألنصف مليون مواطن

عراقي في أحسن ألأحوال.

فإعرف قدرك، و تصرَّف حسب حجمك و لا يخدعك و ينفخ فيك ألجهلة و ألرعاع و سقط ألمتاع.

تذكَّر جيداً: ألم تقل قبل بضع سنوات أنك تركت ألعملية ألسياسية و لن تشارك بأي إنتخابات في ألمستقبل، و كان ذلك في مقابلةٍ مع قناة ألشرقية بثَّتها أكثر من مرة، فأين ذهب تعهُّدك و وعدك و قيل قديماً أنَّ وعدَ ألحرِّ

دين.

أنصحك بالوفاء لتعهدك. فسكوتك أفضل من كلامك، و إعلم أنَّ من يهتف لك يهتف للدولارات ألتي يسرقها من أفواه ألجياع، فأصبح بعض أتباعك مليارديرية بالدولار ألأمريكي، و ليس بالدينار ألعراقي ألذي أوصلتم قيمته إلى ثمن ألرمال بعد أن كان ألدينار ألعراقي أكثر من ثلاث دولارات أمريكية يضاهي الدينار الكويتي و أتذكر أنه كان في بعض الحالات أكثر قيمةً من ألدينار ألكويتي، فإنهار ألدينار بعد أن سيطر على ألحكم أبناء ألعوجة و أمثالهم في زمن ألمقبور صدّام.

إنّ عرابك مع ألسعودية معروف، و هو جاسوس لهم منذ أكثر من خمسة عقود من ألزمن، وقادة دول ألخليج جميعم أذكياء، و هم شيوخ أولاد شيوخ نالوا من ألثقافة ألشيء ألكثير، و بعض قادة ألعراق ألسياسيين ألحاليين لا يملكون منها شروى نقير، فيا حزني و أسفي على ألعراق ألذي يقوده أمثالكم، و ألمشتكى لله رب ألعالمين. طعمة عزيز ألسعدي/ لندن 27 08 2022.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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