مجاميع ذرية في بطولة دوري أبطال أوربا!

ان المجاميع الباقية متوازنة والفرق الثابتة اللاعبين هي الريال وجيرمان والستي حيث لم تحصل فيها تبديلات

حتى الانسان الغير متجذر بالواقع الرياضي الاوربي يجد ان مجاميع دوري الابطال هذه السنة هي عبارة عن تجميع عدة قنابل ذرية بعضها مع البعض الآخر!!! يعني اللقاءات التمهيدية في التصفيات هي أيضا عبارة عن تجميع ذرات قنابل نتروجينية وهيدروجينية في بوتقة واحدة إسمها المجموعة! والسبب هو نوعية التجميع الصدفي للفرق بجمعها في وعاء واحد يتمخض بعد الانفجارات المتتالية( مباريات المجموعة) قنبلتان فقط من كل مجموعة ذات لهب!!! ماذا نسمي المجموعة الثالثة؟؟؟ البايرن وبرشلونة والانترميلان وفكتوريا بلزن؟ كلها فرق هندسية بقوتها تاريخا وحاضرا ومواهب عالمية مبارياتها معارك باللون العسكري ! وربما منها المرشح للنهائي من أحد هذه الثلاثة! وماذا نسمي المجموعة الثامنة؟ جيرمان واليوفي وبنفيكا والنادي الصهيوني؟ كلها فرق قتالية تضم اعظم نجوم العالم من كل افريقيا واوربا وارشح واحدا منها للوصول للنهائي. نعود لنجد الريال مدريد محظوظ جدا بهذه المجموعة التي تجنب فيها ليفربول وجلسي وغيرها فلايبزج ودونيستك وسلتيك كلها من الطرق السالكة للريال للوصول للمراحل المتقدمة حتى بإسوأ سيناريوهات التأهل!

جوهرية كما حصل في اليوفي وجلسي وبرشلونة وحتى البايرن لذلك بدون اللجوء للحدس والتخمين نقول ان الفرق الثابتة التشكيلات مرشحة اكثر من غيرها للتنافس للوصول للنهائي وانا ارشح فرق الريال والستي وجيرمان وفي كل موسم هناك حصان اسود يعتمد على مدرب نبيه حصيف ذو خبرة اوربية كبرى وهو هنا كونتي حيث ان توتنهام من الفرق المرشحة للتواصل تقدما في صراع اللقب ولكن بنظرة ثاقبة اما حان للفرق التي صرف العرب عليها المليارات ان تفوز بالكأس الغالية؟ وهي هنا الستي وباريس سان جيرمان! الذي اجد تشكيلته شبه مثالية من وجود المواهب العظيمة دونوروما و حكيمي و ماركينوس وراموس وميسي ونيمار ومبابي فهو مع الستي ابرز المرشحين بحسابات الكمبيوتر النائم! سنرى من هي القنبلة الهيدروجينية التي ستلقي بضلالها في ارض اسطنبول؟ مع الستي ارشح البائيان باريس سان جيرمان والبايرن ولم لا سيفعلها المرتاح من مجموعته الريال وخاصة ان تشكليته متماسكة ومتوازنة في خطوط ويملك اعظم حارس مرمى في العالم!

عزيز الحافظ

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