مدرب مانشستر سيتي يؤكد بقاء سيلفا في الفريق وعدم انتقاله إلى برشلونة

قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الإنكليزي، إن صانع ألعابه البرتغالي، برناردو سيلفا، سيبقى في صفوف الفريق، خلال النافذة الحالية لسوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير أشارت، إلى رغبة سيلفا، في الرحيل عن الدوري الإنكليزي الممتاز، وسط اهتمام من ناديي برشلونة الإسباني، وباريس سان جرمان الفرنسي.

وقد شارك سيلفا، احتياطياً في أول مباراتين في الدوري المحلي، قبل أن يشارك أساسياً في الثالثة، ضد نيوكاسل، وسجل فيها هدف التعادل 3-3.

وسئل غوارديولا، عن مستقبل سيلفا، بعد المباراة الودية ضد برشلونة، الأربعاء، والتي ذهب ريعها لأغراض خيرية، فألمح حينها إلى إمكانية التخلي عن خدماته، في حال الحصول على عرض جيد، لكنه قال في المؤتمر الصحافي التقليدي، الجمعة، “سيبقى هنا من دون أدنى شك، لم نتلق أي اتصال من أي ناد، فيما يتعلق ببرناردو سيلفا، وبالتالي سيبقى، أنا أقول لكم إنه سيبقى”.

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