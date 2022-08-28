مصادر مقرّبة من المرجعية: الخلاف بين القوى الشيعية مسيطر عليه

ترجمة: حامد أحمد

نقل تقرير بريطاني عن مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف، بأن الصراع الحالي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري مسيطر عليه، متوقعاً حصول صدام محدود بين الطرفين.

وذكر تقرير لموقع (مدل إيست آي) البريطاني ترجمته (المدى)، أن “قياديين في فصائل مسلحة وسياسيين عراقيين ذكروا أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يعد بجعبته مزيد من الخيارات، مشيرين الى ان اية صدامات مسلحة، التي يُخشى منها ولكن لم تُشاهد بعد، تبدو وشيكة الان أكثر”.

وتابع التقرير، ان “التصعيد الأخير الذي قام به اتباع الصدر بالتحرك نحو مقر القضاء قد تسبب بغضب ملحوظ في العراق وعلى الصعيد الدولي أيضاً”.

وأشار، إلى أن “اتباع الصدر تصرفوا بشكل منظم وهم يزحفون نحو مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء يوم الثلاثاء الماضي، فهم لم يقتحموا المبنى ولم يتصادموا مع القوات الأمنية المكلفة بحماية المكان”.

وبين التقرير، أن “رئيس المجلس، فائق زيدان مع ذلك رد، بحزم، بإيقاف جميع دوائر القضاء احتجاجا على هذا الامر، وادعى بعث رسائل تهديد الى قضاة في المحكمة الاتحادية العليا”.

وأوضح، أن “مكتب الصدر وجه امرا لاتباعه بالانسحاب والعودة لمكان اعتصامهم في البرلمان، ولكن وفقا لدبلوماسيين غربيين وسياسيين عراقيين فان هذا القرار لم يخفف من ردود أفعال مناوئي الصدر وانتقاداتهم”.

ولفت التقرير، إلى أن “قادة الإطار التنسيقي ردا على ذلك اجتمعوا لمناقشة تطورات الوضع”.

وقال قيادي حضر الاجتماع، ان “المجتمعين اقترحوا اتخاذ خطوات للوقوف بوجه تجاوز اتباع الصدر على مؤسسات الدولة”.

ونوه التقرير، إلى أن “الاجتماع انتهى ببيان اعتُبر على نطاق واسع انه تصعيدي حيث ذكروا فيه انهم يشعرون انهم مضطرين للخروج عن سكوتهم من اجل حماية السلم المجتمعي والدفاع عن الدولة وحماية الدستور”.

وشدد التقرير، على أن “المجتمعين قرروا رفع درجة جاهزية قوات الحشد في المنطقة الخضراء معززين بقوات إضافية من 6 آلاف الى 8 آلاف منتسب تم نشرهم داخل وحول المنطقة”.

وقال مسؤول بارز في الحشد، إن “قرارنا كان في البداية هو عدم التدخل”، متابعاً أن “أفرادا من سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري، كانوا متواجدين بين المتظاهرين امام بوابة مجلس القضاء”.

وتابع القيادي في الحشد الذي حضر الاجتماع، أن “استخدام الصدر مقاتلي سرايا السلام لحصار بناية مجلس القضاء الأعلى وتهديد قضاة المحكمة الاتحادية بتصفية بدنية اجبرنا على أن نتخذ موقفا مختلفا”.

وأشار القيادي في الحشد، إلى أن “الصدر إذا كان يسعى لمواجهة فنحن سنؤمنها له، اعطيناه فرصا كثيرة للتراجع ولكنه رفض، نحن لن نبقى في موقف المتفرج ننتظر ما سيقوم به في الخطوة الأخرى، ولكننا بالمقابل سنعمل على إيقاف هذه اللعبة”.

وتحدث، مسؤولون من الحشد بحسب التقرير، عن “سحب ألف و700 مقاتل من قوات سرايا السلام من مدينة سامراء خلال الأسابيع القليلة الماضية، وارسال نصفهم الى مدينة النجف لتأمين مقر إقامة الصدر في حين تم نقل الباقي الى المنطقة الخضراء لغرض حماية المعتصمين”.

وينقل التقرير عن شهود عيان ومسؤولين من الحشد، القول، إن “مقاتلي سرايا السلام الذين تم نشرهم في المنطقة الخضراء يرتدون زياً عسكرياً اسود مع استخدامهم لمعدات قوات الحشد بضمنها عجلات (تويوتا هايلوكس) وعجلات (شوفر سلفرادو) فضلا عن معدات اتصالات”.

وتابع المسؤولون، أن “كاميرات استطلاع ذكية مرتبطة بغرف العمليات العسكرية المشتركة المسؤولة عن تأمين المنطقة الخضراء ساعدت في تحديد هوياتهم واعدادهم”.

وقال قياديان من قوات سرايا السلام وقيادي صدري من المقربين للصدر، إن “قسماً من مقاتلي سرايا السلام وقادتهم قد تم نشرهم داخل المنطقة الخضراء وذلك اعتبارا من اليوم الأول للاعتصام في 30 تموز وذلك من اجل توفير الدعم اللوجستي، ولكنهم نفوا جلب أية أسلحة للمنطقة”.

وأكد قيادي بارز في سرايا السلام مشترك بالإشراف على سير الاعتصام، أن “أوامرنا صارمة فيما يتعلق بحمل الأسلحة او استخدامها داخل المنطقة الخضراء”.

وتابع القيادي العسكري، أن “قوات سرايا السلام لم تسمح لأي شخص من المحتجين المعتصمين او مقاتلينا بان يحملوا أي شيء حتى لو كانت عصا”.

ورأى القيادي في سرايا السلام، أن “الترويج لإشاعات بان مقاتلينا او شبابنا يحملون أسلحة او انهم جلبوها لمنطقة الاعتصام، أمر ساذج، إذا كنا راغبين بجلب أسلحة لفعلنا ذلك، ولكننا لا نخالف أوامر الصدر، وانه واضح بهذا الخصوص”، نافياً “سحب أية قوات من سامراء او حتى وجود حاجة لإرسالهم الى النجف”.

وشدد التقرير، على أن “الصدر كان قد دخل في مواجهة مع خصومه من أحزاب الإطار التنسيقي وذلك منذ خروجه فائزا في انتخابات تشرين الأول البرلمانية الماضية بحصده العدد الأكبر من المقاعد محاولاً تشكيل حكومة مع حلفائه السنة والكرد ولكنه لم يستطع بسببهم”.

من جانبه، ذكر قيادي بارز في الإطار التنسيقي، أن “المواجهة مع الصدر بشكل مباشر هي خيار غير مطروح على طاولة قادة الإطار التنسيقي”.

وتابع القيادي، “هذا القرار إذا ما اتخذناه سيكون غبياً إذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الغالبية التي حققها الصدر داخل البرلمان والدعم المحلي والدولي الذي يتمتع به خارج البرلمان”.

ورأى القيادي في الإطار، أن “الخيار البديل هو خوض المعركة بعيدا عن الصدر باستهداف حلفائه من الكرد والسنة”، مشدداً على أن “المشكلة الان هي ان الصدر قد وقع في فخ النهاية الميتة وليس له خيار سوى المضي قدما بموقفه وهو ان تتم ازالته سياسيا او ان يتراجع”.

وأكد القيادي في الإطار، أن “الهدف هو إيقاف الصدر من استخدام الشارع، وليس جره لمواجهة عسكرية، ليس هناك شخص واحد يؤيد خيار المواجهة العسكرية”.

فيما عد قيادي آخر في الإطار، “القتال شيعي- شيعي هو خط أحمر لن نسمح بتجاوز هذا الخط”، متابعاً أن “قوى الحشد لن تتدخل في أي صراع سوى للدفاع عن نفسها”.

وأشار القيادي في الإطار، إلى أن “قوى الحشد موجودة للدفاع عن الدولة ومؤسساتها ولن نحشرها في أي خلاف سياسي، ولا نسمح لقوات الحشد بان تنحاز لأي طرف لا مع التيار الصدري ولا مع الإطار التنسيقي”.

وعلى صعيد متصل، قال مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف، إن “جميع المعلومات المتوفرة والمؤشرات تفيد بأن التصعيد الحالي مسيطر عليه، جزء من ذلك يعود لأدوات الضغط التي يمارسها الطرفان على أحدهما الآخر”.

وتابع المصدر المقرب من المرجعية، أن “التقدير الحالي للوضع هو ان الصدام سيقع، ولكنه سيكون محدوداً، وسيكون الخطاب المتشنج سببا لذلك الصدام”.

عن: مدل ايست آي

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