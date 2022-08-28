نجم الكرة بيكهام يشارك في حملة ترويج للسياحة في قطر

دشّن جهاز قطر للسياحة حملة ترويج لرحلات العطلات القصيرة في قطر، والتي يشارك فيها نجم كرة القدم ديفيد بيكهام، وذلك دعماً لاستراتيجيته الرامية لاجتذاب أكثر من ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.
وتكشف الحملة عن رحلة مثيرة امتدت لـ 48 ساعة قام بها أسطورة الكرة الإنكليزية في أرجاء قطر، ويظهر خلالها ما تقدمه قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لزوارها من عروض ومزايا، بداية من متاحفها ومعالمها الثقافية وصولاً إلى مناظرها الطبيعية الخلابة.
وقال بيكهام “لقد فاجأتني قطر بمجموعة متنوعة من التجارب الرائعة التي يمكنك خوضها في غضون 48 ساعة فقط. ولفتت انتباهي مشاعر الود والحفاوة التي يتميز بها الناس هنا في قطر. إنها وجهة رائعة لمن يرغب في عطلة قصيرة لبضعة أيام”. وأضاف “إن شعب قطر شعب شغوف بثقافته، ولذلك فإن المزج بين ما هو عصري وما هو تراثي يجعل قطر وجهة مميزة بالفعل”، وفقاً لبيان قطر للسياحة اليوم السبت.
بدوره دعا رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر “ملايين المسافرين الذين يمرون عبر قطر كل عام أن يسيروا على خطى ديفيد بيكهام ويصنعوا مغامراتهم ويرسموا ذكرياتهم الخاصة”، لافتاً إلى أن قطر تزخر بعروض ومزايا ترضي جميع الأذواق والاهتمامات، سواء كانت الشمس المشرقة أو البحر والرمال أو التراث الغني والثقافة أو الطبيعة المدهشة أو عطلة ممتعة عبر مدينة عصرية.
وقفز عدد زوار قطر خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 729 ألف زائر دولي، بارتفاع بنسبة 19% مقارنة بإجمالي عدد الزوار في عام 2021 بأكمله.
وحقق شهر يونيو/ حزيران الفائت أعلى نسبة في أشهر الصيف خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ 149 ألف زائر، منهم 51 ألفاً عن طريق البر و88 ألفاً جواً عبر مطار حمد الدولي و10 آلاف زائر عبر السفن.
ونظراً إلى أن أكثر من 80% من سكان العالم لا يفصلهم عن قطر سوى ست ساعات طيران، فإن هذه الحملة تروج لقطر باعتبارها وجهة ممتازة لتحويل رحلة توقف (الترانزيت) عبر مطارها إلى عطلة قصيرة، وتسعى قطر للسياحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة الوعي بباقات رحلات التوقف الأفضل قيمة في العالم، والتي تقدمها الخطوط الجوية القطرية.
وتسمح قطر لمواطني 80 دولة بالدخول إلى أراضيها من دون الحاجة لتأشيرة دخول، ويُمنحون مجاناً إعفاءً من التأشيرة لدى وصولهم إلى منفذ الدخول، ويُسمح بموجبه للزائر بقضاء 90 يوماً في قطر، كما أطلقت تأشيرة عبور مجانية يُسمح بموجبها للمسافرين الذين يقضون خمس ساعات على الأقل في مطار حمد الدولي بالبقاء في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة.