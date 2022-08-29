Posted on by

إزالة جميع المخلفات الحربية من بغداد

أفادت دائرة شؤون الألغام إحدى دوائر وزارة البيئة، أمس الأحد، بإزالة جميع المخلفات الحربية من العاصمة بغداد.

وقال المدير العام لدائرة شؤون الألغام، ظافر محمود، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “مقدار التلوث المسجل في محافظة بغداد كان بحدود 11 مليون متر مربع، حيث تم انجازها بالكامل”، مؤكداً أن “قاعدة المعلومات المسجلة لدينا تشير لانتهاء التلوث بالكامل في بغداد”.وأضاف محمود، أن “هناك معلومات وردتنا من بعض المناطق في العاصمة بغداد، سيتم التأكد منها قريباً”، مشيراً الى أنه “إذا كانت تلك المناطق ملوثة سنقوم بتطهيرها، وإن كانت غير ملوثة فسنعلن أن بغداد مطهرة بالكامل من التلوث”.

وتابع، أن “العاصمة كانت عبارة عن مخلفات حربية من قذائف هاون وعبوات ناسفة، إضافة الى العنقودية التي وجدت في أماكن معينة”، لافتاً الى أن “الملوثات الحربية أزيلت بالكامل بجهود وطنية متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close