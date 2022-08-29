إزالة جميع المخلفات الحربية من بغداد

أفادت دائرة شؤون الألغام إحدى دوائر وزارة البيئة، أمس الأحد، بإزالة جميع المخلفات الحربية من العاصمة بغداد.

وقال المدير العام لدائرة شؤون الألغام، ظافر محمود، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “مقدار التلوث المسجل في محافظة بغداد كان بحدود 11 مليون متر مربع، حيث تم انجازها بالكامل”، مؤكداً أن “قاعدة المعلومات المسجلة لدينا تشير لانتهاء التلوث بالكامل في بغداد”.وأضاف محمود، أن “هناك معلومات وردتنا من بعض المناطق في العاصمة بغداد، سيتم التأكد منها قريباً”، مشيراً الى أنه “إذا كانت تلك المناطق ملوثة سنقوم بتطهيرها، وإن كانت غير ملوثة فسنعلن أن بغداد مطهرة بالكامل من التلوث”.

وتابع، أن “العاصمة كانت عبارة عن مخلفات حربية من قذائف هاون وعبوات ناسفة، إضافة الى العنقودية التي وجدت في أماكن معينة”، لافتاً الى أن “الملوثات الحربية أزيلت بالكامل بجهود وطنية متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية”.

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