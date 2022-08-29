السير عكس الاتجاه

قلم كامل سلمان

كلما تقدم بنا العمر نكتشف ان الناس تتعامل مع الخطأ على إنه هو الصح والصح هو الخطأ ، الذين يخالفون قوانين السير هم الغالبية العظمى والقليل جدا يلتزمون بالقوانين ، الذين يفسدون او يحبون الفساد هم الغالبية والقليل جدا يلتزمون بالنزاهة الاخلاقية والاجتماعية ، الذين يؤمنون بالدجل والخزعبلات والشعوذة هم الغالبية والقليل جدا يرفضون ذلك ، الذين يعتدون ويجدون وجودهم بالاعتداء هم الغالبية والمحبين للسلم والاخاء هم القليل جدا ، ، الأغلبية تذهب للانتخابات لتنتخب المرشح الأسوأ … إذا الاقلية الطيبة هي التي ستكون خارج الساحة والحضور للأغلبية السيئة وبما ان قانون المجتمع بأن الأغلبية هي الصح فهذا يعني ان الخطأ هو الصح والصح هو الخطأ ، وما تعلمناه منذ الصغر وفي المدارس وفي البيوت المحترمة لم يكن صحيحا في قياسات اليوم … السؤال من فعل هذا بنا لتنقلب عندنا الموازين ؟ فلنأخذ هذه المراجعة التأريخية البسيطة لحالة واحدة في التأريخ لنكتشف الجواب ، عندما نقرأ في التأريخ ان الحاكم بأمر الله في الدولة الفاطمية في مصر قد غير قوانين الحياة وجعل النهار ليل والليل نهار واستجابت الناس لقراراته خوفا او طاعة نتيقن ان نتائج كل هذه المخالفات إنما هي إفرازات وجود الحكام الشياطين الذين رضعوا من ثدي الشيطان ليكونوا سلطة على الناس قادرين على ان يغيروا الموازين ويجعلوا كل شيء صح هو الخطأ وكل شيء خطأ هو الصح ، ولا يتم ذلك الا بمباركة السلطة الدينية التي هي الاخرى نتاج فاحشة الشيطان مع الإنسان لأن الدين لم يكن له سلطة لا عند الله ولا عند الانبياء والرسول ولا في الكتاب المقدس … يفعلون كل ذلك من أجل اشباع شهواتهم المريضة ، من اجل ايام معدودة يعيشونها اذلاء ، من اجل ان يرضى عنهم الشيطان ثم يحاولون ان يوهموا الناس بأن هذه هي حقيقة الحياة … هذا الحال إذا شاع في المجتمع ، يكون المجتمع قد دخل في نفق مظلم ولن يخرج منه حتى تعود المفاهيم الى سابق عهدها ويعود الصح هو الصحيح والخطأ هو الخطأ ولا يصح تمرير الخطأ على أنه هو الصحيح ولن يتحقق ذلك الا بزوال المسببات ، ، ، إن أسوأ شيء يواجه المجتمع في هكذا ظروف هو سرعة تقبله للحالة غير الطبيعية وعدم أعتراضه ، وكأن الأمر لا يعنيه . فيبدأ المجتمع يتعود الرضوخ والنفاق ، ودائما تجد هنالك مستفيدين يدفعون المجتمع بهذا الاتجاه خدمة لمصالحهم ولا يعلمون ماذا ستكون النتائج فيما بعد ولا يعلمون بإن النفاق يتبعه الضعف ثم الكراهية ثم الانحلال ثم السقوط ولا ينجو منها الا قليل ، هكذا هي الاحداث لا تتوقف عند حد معين ، فالحدث السيء يتبعه الاسوأ ثم الاسوأ وتظل السلسلة مستمرة ان لم يوقفها احد او يعيدها احد حتى ينهار كل شيء . . لو عدنا الى التأريخ سنجد هناك حضارات تأسست و حضارات ودول أختفت والسبب دائما هو سبب أخلاقي بالاساس ، تبدل وضعف الاخلاق يكون المنطلق لتغير المفاهيم بحيث تجعل المجتمع يتقبل الخطأ على أنه صح ، لذلك فأن أي تساهل لترهل الاخلاق نتائجه تكون وخيمة على المجتمع … إذا الحكام الفاسدون المتسلطون هم الذين يبغونها عوجا ، فلماذا الناس تتقبل ذلك منهم ، أكيد الناس تتقبل ذلك منهم خوفا او طمعا او جهلا ، ولكن لا نستطيع ان نقول كل المجتمع خائف او كل المجتمع طامع او كل المجتمع جاهل ، وهذا يعني هناك فئة قادرة ان تتدخل وتعيد المياه الى مجاريها ، والكارثة الكبرى إذا تخلت هذه الفئة عن واجبها الاخلاقي الالزامي فستتحول الحياة الى فوضى لأن هذه الفئة هي المصد الأخير في الحفاظ على ميزان المجتمع .

قوة المجتمع تبدأ من قوة الفرد مرورا بقوة ورصانة العائلة وصولا الى قوة المجتمع ، وضعف المجتمع وتفتته تنعكس على العائلة وتنتهي بضياع الفرد ، هذه المعادلة عانت منها شعوب على مدى التأريخ وهي معادلة مجربة عند مختلف المجتمعات ، فلماذا الاصرار على اعادة تجربتها ؟ هل ان ضياع بوصلة العقل دخلت ضمن المعادلة ؟ . ان جل ما يهمنا هو الحفاظ على وجود مجتمع صحي صحيح خوفا على ابناءنا من الضياع فهذه مسؤولية وليست نزهة مسؤولية علينا الالتزام بها ، علينا ان نقاتل من اجل بقاء الشيء الصحيح هو المتسيد ، فقد اخطأ آبائنا من قبل وفضلوا السكوت فدفعوا هم ونحن الثمن ، فلا يجوز ان نكرر ذلك على ابناءنا ان كنا عقلاء .

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