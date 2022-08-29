الصين: «كورونا» يتسبب في إغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم

قالت السلطات في مدينة شنتشن بجنوب الصين، اليوم (الاثنين)، إنها أغلقت أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانغبي، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، 9 إصابات وحالتين من دون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم، أن بر الصين الرئيسي سجل 1696 إصابة جديدة بالفيروس في 28 أغسطس (آب)، منها 352 ظهرت عليها أعراض، و1344 بلا أعراض. وسجلت الصين 1444 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في اليوم السابق، منها 307 إصابات مصحوبة بأعراض و1137 بلا أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226. وحتى أمس، سجل بر الصين الرئيسي إجمالاً 242307 إصابات مؤكدة، مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة بكين حالة إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل حالتين في اليوم السابق. ولم تسجل المدينة أي حالات من دون أعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق، وفقاً لبيانات الحكومة المحلية.

في الوقت نفسه، لم تسجل مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، أي حالات إصابة محلية بالفيروس في اليوم السابق.

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