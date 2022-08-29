المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يكشف أحد مصادر التسقيط: حساب وهمي وليس علي فاضل 

كشف المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف عن حقيقة الحساب الوهمي الذي يمارس التسقيط الإعلامي بحقها في الاونة الأخيرة، مبيناً انه شخص ينتمي لنفس الجهة التي تحاول تسقيطها وليس علي فاضل.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم :” ان هذا التسقيط يقوم به حساب وهمي في تويتر كان يحمل اسم (دعم علي فاضل) ، وعندما سخر منه الناس واتهموه بالكذب قام بتغيير اسمه الى (ياسر علي) ثم الى (حرب التسريبات) ، ثم اعترض البعض على استخدامه صورة علي فاضل فقام بتغييرها أيضاً، علماً بأن صاحب الحساب الوهمي أكد بأنه هو الذي نشر التسجيل الكاذب وليس علي فاضل، كما ان الأخير صرح أيضاً بأنه ليس مَن نشر التسجيل، ثم نشرت صفحة (التقنية من أجل السلام) خبراً أكدت فيه أن هذا الحساب مزيف “.

وأضاف المكتب الإعلامي :” ان هذا الشخص تابع لجهة سياسية تستخدم جيوشاً الكترونية بالآلاف وتهاجم النائبة نصيف منذ شهر تقريباً، وهؤلاء هم الذين قاموا بالترويج لأكذوبة ان ابنها المرحوم حسين علي مازال حياً ويعيش في الخارج ” ، مشيراً الى ” ان الدعوى القديمة المرفوعة ضد نجلها حسين علي (رحمه الله) والتي تم تداولها مؤخراً من قبل هؤلاء الفاشلين كانت مرفوعة من قبل وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، وقد استغلها اليوم هؤلاء لغرض التسقيط “.

وختم المكتب الإعلامي بيانه بالقول :” ان النائبة نصيف سترفع دعوى قضائية ضد خالد العبيدي الذي تعمد الترويج لهذه الأوراق رغم علمه بأنها تمس بابنها المتوفى، كما ستقاضي المدعو قدس السامرائي وكل المواقع التي شاركت في حملة التسقيط الخائبة، والله ناصر المؤمنين “.

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