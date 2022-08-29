رجال الاصلاح والثقافة المطلوبة

بقلم صبيح الكعبي

ترتبط المجتمعات بعضها بالأخر بمعطيات وواقع تفرضها البيئة والجانب الاقتصادي كونها عوامل اساسية فيحدث التقارب والتصاهر بينها بحكم الجورة والقربة والدين .

والمجتمعات انواع :-

01متحضره .

02ريفيه .

03بين المتحضرة والريفية .

حقيقية التنشئة وكبر مساحة المجتمع ينتج عنها مشاكل وصراعات بين العوائل نتيجة التزاوج و الطلاق أو على أرث واملاك عينية ومادية , تتطور الى صراعات ينتج عنها حوادث تؤدي الى الاقتتال احيانا نتيجة لأسباب كثيرة :

01كثرة عدد القبيلة .

02امتلاكهم للعدة ( سلاح ).

03الحق الذي يدعونه (الذنب).

04أنفلات البعض منهم .

امام هذه المشاكل يصبح من الصعب كبح جماحهم ورد سطوتهم بنفس القوة و الفعل يصبح لزاما على بعض القبائل المجاورة لهم الاسراع بنزع فتيلها والتوسط لا نهائها ,وللإنصاف انبرى عدد غير قليل من رؤساء القبائل والوجهاء وعلى رأسهم الساده , لذلك الدور دافعهم الاصلاح ولم الشمل واطفاء نار الفتنة بأخذ هدنه او ما يسمى (بالعطوة), لحين معرفة الحقيقة وتحديد المعتدي , وهناك سياق ومبدأ { الدم متبوع } فيه ايضا بعض الاشكالات لن نخوض بها الان , بالتأكيد هؤلاء الذين تحملوا وزر الهدنة والتوسط لدى المظلوم لديهم دافع ديني وعرفي مستندين بالآية الكريمة {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ )(1) , وبذلك أطفئوا نار فتن واحتدام معارك ومشاكل لا حصر لها دافعهم زرع الخير واحترام الاخرين والتسامح والعفو ما لاحظناه طيلة الفترة الماضية من خلال مصاحبتنا لمثل هذه الفصول ما يلي:

01 أكثر لفظ الآيات غير صحيح وهذا مخالف للشرع .

02الكلام المحتدم والدفاع المستميت عن الظالم وتبرير فعله والتقليل من أذاه.

03أكثر الكلام معاد وآيات قرآنية بعيدة عن الواقعة وصلب المشكلة .

04عدم أنصاف المظلوم .

05سرد حوادث ومشاكل وقصص بعيده عن المطلوب مما يساهم في زيادة وقت التحويلة .

06بعض من الساده الاجلاء لا يكتفي بافتتاح الجلسة واعطاء الكلام للأخرين بل يتصدر وحده الكلام لا غيا بذلك دور الكثير من المنكولين مما يولد نوع من الحقد والكراهية عليه , وبذلك يعزفون عن الكلام وبيان الحقيقة ويفضلون الانزواء بعيدا .ان ثقافة الديوان وتميز الكلام عليه ان يتحزم بالاتي :-

01حفظ الآيات القرآنية ولفظها بشكل صحيح كما مذكورة في الكتاب .

02حفظ بعض احاديث النبي محمد واهل بيت النبوة والمؤمنين عليهم السلام .

03ان يتعايش مع الحدث ولايكثر الكلام الا في مواضعه احتراما لأهل المظلوم ومدارات مشاعرهم ويبتعد عن الالحاح

في تقليل قيمته.

03ان يتحصن بثقافة عامة تؤهله ان يتكلم بثقه وشجاعة ويشرح الحادثة بعيدا عن الثرثرة وذكر حوادث الماضي التي لا تمت بصلة لواقعة الحاضر .

04 يكون من ذوي التاريخ عشائريا وقبليا عند تعريف نفسه للأخرين ليكون مؤثرا ويستذكرون اهله بطيب .

05يحفظ شيء من الموروث الشعبي الذي يقرب الفكرة ويكون في صلب الحادثة .

06يحفظ شيء من الشعر العربي أو الشعبي ليطيب الجلسة ويظهر ثقافته ومعرفته .

07من ذوي الاخلاق الحميدة والسمعة الطيبة واليد النظيفة

08التفقه في الدين يقيه الظلم ومحاباة الظالم .

{مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } (2)

المصادر

(1) سورة آل عمران آية104

(2) سورة ق(آية- 18)

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط