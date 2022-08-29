صراع ابناء المكون الواحد في ليبيا، نعيم الهاشمي الخفاجي

الشعب اليبي يعاني من صراعات قبلية مابين الشرق والغرب الليبي، وإن كانت الديانة الإسلام والمذهب السني هو السائد لكن رغم وجود الدين والمذهب الواحد لكنه لم ينهي وجود صراعات قبلية مستدامة مابين قبائل الشرق وقبائل الغرب الليبي، بل مشاكل الصراعات القبلية أيضا موجودة مابين نفس القبائل الشرق وقبائل الغرب، المجتمع الليبي بغالبيته مجتمع عربي بدوي تحكمه الأعراف القبلية، بزمن القذافي ياويل العربي الذي يعمل في ليبيا اذا كشف عنه وجود علاقة بينه وبين سيدة ليبية وإن كان بقصد الزواج يكون مصيره القتل ويتم التعتيم على القاتل وعدم اعتقاله وتقديمه للعدالة لكي ينازل جزائه العادل، أما الشخص العربي اذا وقع بغرام وحب فتاة من عشيرة القذافي القذافي نفسه يأمر ابناء عشيرته في اغتصاب هذا المسكين الذي،قاده الحظ لعشق فتاة عربية من قبيلة قائد الجماهيرية العظمى معمر القذافي، الشعب الليبي يدفع ضريبة مواقف القذافي المعادية للغرب، تقصدت الدول الغربية في دعم معارضات ليبية من تنظيمات القاعدة من حركة الاخوان، الإرهابي عبدالحكيم الذي اقتحم ليبيا بمساعدة القوات الجوية الغربية كان معتقل في سجن كوانتنامو الذي يضم أسوأ الأشرار من قادة تنظيمات الوهابية.

بعد سقوط القذافي ظهر للعيان وجود صراع مابين قباىل الشرق والغرب، خليفة حفتر من الشرق حاول إسقاط الحكومة في طرابلس قبائل الغرب وقفت ضد قوات حفتر، الآن هناك رغبة غربية بوجود صراع مابين ابناء مناطق الغرب الليبي حيث شهدت العاصمة الليبية معارك كبرى عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط العاصمة الليبية طرابلس، بعد معلومات عن تحرك ميليشيات موالية لحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا من مدينة مصراتة بغرب البلاد، للدخول إلى العاصمة بهدف السيطرة على السلطة من حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

حكومة الدبيبة اعلنت في وجود عملية «غدر وخيانة»، وكشفت النقاب عن أنها كانت تخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية، إلا أن الطرف الممثل لباشاغا قد تهرب في آخر لحظة، بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلاً من العنف والفوضى.

في المقابل، نفى باشاغا، ما جاء في هذا البيان بخصوص رفض حكومته أي مفاوضات مع حكومة الدبيبة، وأكد عبر مكتبه الإعلامي، أنه طوال الأشهر الستة الماضية بعد منح الثقة لحكومته، رحب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية.

الشعوب العربية متشابهة تماما في الصراعات الدبيبة ورغم تصويت البرلمان إلى باشقا لكن رفض الانتقال السلمي وتسليم السلطة للحكومة الجديدة بسبب عقلية التشبث بالسلطة

بالمقابل هدد «اللواء 217» لحماية الشرعية التابع لباشاغا بإعلان التحرك العسكري الكامل في حالة دخول أي قوة مسلحة من خارج العاصمة، نعم حماية الشرعية وأيضا الدبيبة ينظر لنفسه انه يمثل الشرعية، وأعلن القيادي ن سالم جحا التابع لباشاغا قد أعلن تحرك قواته من مصراتة إلى طرابلس للتمركز في معسكر 7 أبريل (نيسان)، وطالب كافة الكتائب المسلحة التابعة للدبيبة بعدم منع القوة من المرور.

الاشتباكات يدفع ثمنها المواطن العادي حيث أثارت الرعب بين السكان المحليين ومخاوف من حدوث تصعيد أوسع، وتسببت في أضراراً جسيمة في قلب العاصمة، كما أظهرت صور عديدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارات متفحمة ومبانٍ تحمل آثار الرصاص.

بعثة الأمم المتحدة اصدرت بيان عبرت عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، أيضا السفارة الأميركية، أصدرت بيان عبر «تويتر»، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات، وأضافت: «إننا نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي».

للعلم مشاكل ليبيا خارجية ومدعومة من جهات دولية تعمل لصالح الغرب وليس لصالح الشعب الليبي ابدا، لكن غياب وجود دساتير حاكمة وعدم وجود دولة مواطنة وعدالة وعدم وجود دستور حاكم أوجد أرضية خصبة لتدخل الدول الغربية بشؤون ليبيا وكذلك بالعراق وسوريا ووووو….الخ من الدول العربية الفاشلة التي تعاني من صراعات داخلية مستدامة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

28/8/2022

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