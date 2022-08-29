ضبط صناديق فواكه تحتوي على قصاصات من القرآن الكريم في شمال الباطنة

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط صناديق فواكه بها أوراق من كتب دينية وآيات قرآنية، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وتعود التفاصيل إلى قيام مأموري الضبط القضائي أثناء زياراتهم الميدانية على الأسواق والمحال التجارية بالمحافظة بضبط صناديق فواكه وخضار مستوردة محشوة بأوراق من كتب دينية وآيات قرآنية داخل مقطورة عبارة عن شاحنة تبريد تابعة لإحدى المؤسسات التجارية، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (21) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه «يلتزم المزود باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة»، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وتؤكد الهيئة بأنها لن تألوا جهداً في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كافة السلع غير المصرح بها، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.