فيديو: معجبون يقتحمون المسرح لاحتضان نجمهم المفضل والتقاط صورة معه.. كيف كانت ردود الفعل؟

كاظم الساهر:

معجبة تقتحم المسرح وتعانق كاظم الساهر بطريقة مؤذية

اجتاح فيديو اقتحام إحدى المعجبات مسرح دار الأوبرا المصرية قبل بضعة أيام، ومعانقتها قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية العربية، بعد أن كادت هذه المعجبة أن تسقط الساهر أرضاً بسبب مفاجأتها له، إذ كان منهمكاً بتقديم إحدى الأغنيات، ولم يلحظ قدومها مسرعة تجاهه.

هيفاء وهبي:

شاب اقتحم المسرح في حفل هيفاء وهبي

فوجئت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، باقتحام أحد معجبيها المسرح أثناء غنائها. وأثارت طريقة تعامل هيفاء مع المعجب في ذلك الوقت مواقع التواصل، ذلك أنها رحبت به، طالبة منه النزول نظراً لقوانين التباعد بسبب فيروس “كورونا”، وعليه أن يحترمها، إذ إن حفلها أقيم خلال انتشار جائحة كورنا في العالم. ودفع تصرف هيفاء الكثيرين للثناء على رقيها، وقاموا بالمقارنة بينها وبين النجمات والنجوم الذين يتركون الأمر للمرافقين الشخصيين، لدفع المعجبين الذين يحاولون التقاط الصور معهم.

سيف نبيل:

معجبة تقتحم المسرح وتفاجئ سيف نبيل خلال حفله

أظهر مقطع فيديو إحدى الفتيات، وهي تقتحم حفلاً للفنان العراقي سيف نبيل، وتقوم باحتضانه، خلال وجوده بأحد الفنادق بالعاصمة السورية دمشق. وظهر سيف خلال الفيديو متفاجئاً بهذا الاقتحام، الذي رافقه تصفيق كبير من قبل الجمهور، إلا أنه بدا مبتسماً، وبادل معجبته العناق قبل أن يطلب منها المرافقون مغادرة المسرح.

محمد رمضان:

أحد المعجبين يحاول اقتحام المسرح للسلام على محمد رمضان

وثق الفنان محمد رمضان فيديو لأحد المعجبين في السعودية، وهو يحاول اقتحام المسرح للسلام على رمضان، وتحيته، وسط رفض حراس الحفل، إلا أن رمضان تدخل وقطع غناءه، وطلب منهم تركه، موجهاً لهم حديثه بصوت مرتفع: “سيبوه”. وتوجه المعجب لمصافحة محمد رمضان، الذي كان يعتلي المسرح، بينما حاول المعجب القفز له وتحيته ومصافحته.

نانسي عجرم:

شاب يقتحم المسرح للقاء نانسي عجرم

شهد حفل الفنانة نانسي عجرم، الذي أحيته في مهرجان جرش عام 2013، قيام أحد الشباب بالمخاطرة بحياته، وتعريض نفسه للموت، طالباً لقاء نجمته المفضلة، التي أوقفت الحفل، وطلبت السماح له، ليقوم رجال الأمن بحمله فوراً خارج المسرح، لتصر نانسي على عودته، وتقوم بمعانقته.

نجوى كرم:

شاب يلقي بنفسه على المسرح للقاء نجوى كرم

شهد نفس العام، في ذات المهرجان (مهرجان جرش) حادثة مشابهة، إذ هدد شاب بإلقاء نفسه من أعمدة المدرج الجنوبي للمدينة الأثرية للقاء نجوى، ما دفعها لمخاطبته بالقول: “يخرب بيتك”، ثم اصطحبته معها على المسرح، وقامت بالحديث معه وتهدئته، وطلبت منه عدم تعريض حياته للخطر، إذا كان يحبها فعلاً.