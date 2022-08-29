منح متسول 100 مليون دولار تعويضاً له على صعقة شرطي

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن فين جونسون ، محامي جيري بلاسينغيم ، القول إن موكله يحتاج الآن إلى رعاية على مدار الساعة تبلغ تكلفتها مليون دولار سنويا، وهو مدين الآن بمبلغ 14 مليون دولار للمستشفيات.

ووجدت هيئة المحلفين أن الضابط المتهم جون غروبس، استخدم “القوة المفرطة” ضد بلاسينغيم، الذي كان يبلغ من العمر 65 عاما خلال الواقعة التي حدثت عام 2018.

وأمرت الهيئة إدارة شرطة أتلانتا بدفع 60 مليون دولار للضحية، وغروبس بدفع 40 مليون دولار.

وأصيب بلاسينغيم، الذي يبلغ الآن 69 عاما، بالشلل من الرقبة إلى الأسفل.

ومن جانبها، تقدمت المدينة بطلب لإصدار “حكم موجه” (حكم تصدره هيئة المحلفين وفقا لتوجيه القاضي) وهو ما يتيح للقاضي تعديل الحكم، لكنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن حتى الآن.