أردوغان: سنخرج بأقل الخسائر من العاصفة الاقتصادية العالمية

الرئيس التركي أكد أن مواطنيه سيرون بشكل أفضل بعد رأس السنة الانعكاسات الإيجابية للسياسات الاقتصادية المتبعة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده “ستخرج بأقل الخسائر من العاصفة الاقتصادية العالمية عبر اختيارها النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاج وخلق فرص العمل”.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت الاثنين بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع الخدمية بولاية كوتاهية، والذكرى المئوية لـ “عيد النصر” ضد قوات الحلفاء عام 1922.

وشدد أردوغان أن الشعب سيرى بشكل أفضل بعد رأس السنة الانعكاسات الإيجابية للتدابير والسياسات الاقتصادية المتبعة على حياته اليومية.

وقال: “عازمون على جعل القرن الحالي قرن تركيا”.

ولفت الرئيس أردوغان إلى افتتاحه اليوم رسميا 344 مشروعا منجزا في كوتاهية خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح أن القيمة الراهنة لتلك المشاريع العائدة للوزارات والبلديات تقدر بـ 5.5 مليارات ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 18 ليرة).

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