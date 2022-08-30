أضرار بقصف للمنطقة الخضراء بـ4 صواريخ في بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني عن قصف تعرضت له المنطقة الخضراء وسط بغداد بـ4 صواريخ، ادى الى حدوث أضرار بجمع سكني.

وذكرت الخلية في بيان صادر عنها الثلاثاء، (30 آب 2022) ان “المنطقة الخضراء ببغداد تتعرض لقصف بـ4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما ادى الى حدوث أضرار فيه”.

ولفتت الخلية الى ان “مكان انطلاق الصواريخ من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة”.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، الاثنين (29 آب 2022) تطورات أمنية خطيرة، عبر دخول الالاف من انصار التيار الصدري الى داخل المنطقة الخضراء، عقب اصدار المرجع الشيعي كاظم الحائري بياناً، ومن ثم قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “الاعتزال”.

المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري، أصدر بياناً ذكر فيه انه “من الواضح أن من ضروريات القيام بهذه المسؤولية العظيمة هو توفر الصحة البدنية والقدرة على متابعة شؤون الأمة، ولكن اليوم إذ تتداعى صحّتي وقواي البدنية بسبب المرض والتقدم بالعمر، صرت أشعر بأنّها تحول بيني وبين أداء الواجبات الملقاة على كاهلي – كما اعتدت على النهوض بها سابقاً – بما لا يحقق الكمال والرضى، لذا أعلن عدم الاستمرار في التصدي لهذه المسؤولية الثقيلة والكبيرة، وإسقاط جميع الوكالات والأذونات الصادرة من قبلنا أو من قبل مكاتبنا وعدم استلام أيّة حقوق شرعيّة من قبل وكلائنا وممثلينا نيابة عنا اعتباراً من تاريخ إعلاننا هذا”.

وعقب بيان الحائري، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا “المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر”.

و قُتل ما لا يقلّ عن 15 شخصاً من أنصار التيار الصدري بالرصاص الحيّ في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، في احتجاجات عنيفة أشعلها إعلان زعيم التيار “اعتزاله” العمل السياسي وتخلّلها اقتحام جمع من المحتجّين القصر الحكومي وأعقبتها ليلاً اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقصف بقذائف الهاون.

وفي حين فرض الجيش حظر تجول عاماً، سمعت ليلاً رشقات رشّاشة كثيفة ودويّ انفجارات في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ العديد من المقرّات الحكومية والسفارات.

وأفاد مصدر أمني أنّ مسلّحين من “سرايا السلام”، التنظيم المسلّح التابع للصدر، أطلقوا النار من خارج المنطقة الخضراء على أهداف داخلها.

واضاف أنّ القوات المتمركزة داخل المنطقة الخضراء، وهي وحدات خاصة تابعة للجيش ووحدة من الحشد الشعبي، ردّت على مصادر النيران هذه.

واستُهدفت المنطقة الخضراء مساء الإثنين بشكل خاص بسبع قذائف هاون على الأقلّ، بحسب المصدر نفسه.

ولم تتّضح في الحال حصيلة هذا القصف.

وقالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس إنّ 15 من أنصار مقتدى الصدر قتلوا وأصيب نحو 350 متظاهراً آخر – بعضهم بالرصاص وآخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع – خلال المواجهات.

وكان شهود عيان أفادوا بتبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في “الإطار التنسيقي” الذي يعدّ موالياً لإيران.

وأعلن الجيش فرض حظر تجوّل في بغداد اعتباراً من الثالثة والنصف بعد ظهر الاثنين ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساءً وسُيّرت دوريات للشرطة في العاصمة، بعد أن تعمّقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات تشرين الأول 2021 التشريعية.

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