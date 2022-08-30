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ألأنتفاظة ألعسكرية شر لابد منه

هذا ما اوصلت اليه ألأحزاب ألأسلامية الشيعية البلد ( العراق ) و الذي كان في يوم ليس ببعيد يزخر بالكفاءآت العلمية و ألأدبية و له ثقل و مكانة مرموقة بين الدول ألأقليمية و العالمية و لطالما كان يمد الدول المجاورة و تلك البعيدة بالخبرات و الخبراء و في كل المجالات و ألأختصاصات و كان ( العراق ) من الدول القليلة التي ساهمت في تأسيس المنبر الدولي ( ألأمم المتحدة ) و غيرها من المنظمات السياسية و ألأقتصادية مثل منظمة الدول المصدرة للنفط ( اوبك ) و التي تأسست في ( بغداد ) و على الرغم من الملاحظات و الشكوك التي تحيط بالأحلاف العسكرية و بالأخص في فترة ( الحرب الباردة ) الا ان حلفآ عسكريآ كان موجهآ ضد ( ألأتحاد السوفييتي ) و المنظومة ألأشتراكية كان حلف ( بغداد ) ليس من باب التفاخر لكن من ناحية ألأهمية الكبيرة لهذا البلد ( العراق ) .

عندما يتحد الثلاثي المشؤوم العمالة للأجنبي مع قلة الخبرة مع الفساد تحل الكارثة و تقع المصيبة و هذا ما حصل في العراق عندما تسلطت ثلة من قادة ألأحزاب ألأسلامية الشيعية من العملاء و الفاسدين على مقدرات و ثروات الشعب حيث تحول هذا البلد بالأضافة الى ساحة لتصفية حسابات ( ايران ) مع خصومها من ألأمريكان و غيرهم الى جعل هذا البلد الفخم و المتخم بالثروات و الخيرات الى حديقة خلفية يسرح فيها اعوان ( ايران ) و تهدر ثرواته و تبدد خيراته لصالح الدول ألأجنبية و خصوصآ دول الجوار التي اغرقت السوق العراقية بالبضائع السيئة و الرديئة بعد ان اوقف و عطل و عن عمد و تقصد ( الحكام ) مئات من المصانع العراقية التي خرجت عن الخدمة و انضم العاملون في تلك المعامل الى طوابير العاطلين عن العمل .

بعد ان اسقط متظاهرو ( تشرين ) وزارة الهارب ( عادل عبد المهدي ) و على الرغم من اتمام عملية ألأنتخابات البرلمانية بنجاح و التي كانت و حسب الشهود الدوليين نزيهة الى حد كبير لكن الحكومة لم تتشكل و البرلمان لم ينعقد و صار ( العراق ) في فراغ حكومي و صار الصراع على المناصب و أغتنام المكاسب بين ألأطار و التيار هو الشغل الشاغل و كانت مصالح الناس و اعمالهم و ارزاقهم هو الهم ألأخير عند هؤلاء المتصارعين على الغنائم الذين اذا ما سلب الحكم و السلطة منهم و رفعت الحصانة الحكومية او الحزبية فأن أغلبهم سوف يساق الى المحاكم و سوف تنكشف فضائح الفساد و سرقة المال العام و قبل ذلك سوف ينكشف القتلة المأجورين الذين سفكوا الدم العراقي منذ ان استولت هذه ألأحزاب ألأسلامية على السلطة .

الثلاثي المشؤوم حقآ هو هذا ألأئتلاف او التحالف غير المقدس بين فاقدي الوطنية و بين فاقدي النزاهة و بين فاقدي الكفاءة أدى هذا التحالف بالعراق ان يكون من البلدان ألأسؤ في العالم في جودة الحياة بصورة عامة في حين كان ( العراق ) يحصل على درجات متقدمة حسب الترتيب العالمي في مجال الصحة و التعليم و غيرها حيث عد من البلدان الناهضة المستعدة للخروج من نطاق دول العالم الثالث لولا الحروب التي اشعلها النظام السابق و آثارها المدمرة التي شملت و أنهكت الدولة و الشعب و جاء هذا الثالوث المجرم بعد سقوط النظام السابق و يجهز على ما تبقى من ( الدولة ) .

لا يمكن لأي بلد في العالم ان ينهض و يستقيم مادام هذا ألأتحاد المشؤوم يسيطر و يهيمن على دوائر الدولة و مؤسساتها حيث يعجز الشخص عن أحصاء ألأخفاقات و ألأزمات و الحروب التي حلت بالعراق على ما يقارب العشرين عامآ و اذا ما استمرت هذه الثلة من عديمي الوطنية و عديمي النزاهة و عديمي الخبرة في الحكم فأن ما تبقى من اطلال هذه ( الدولة ) سوف يزول ايضآ و ينتهي و اذا ما رفضوا ألأنسحاب طوعآ من الساحة السياسية بأحزابهم و ميليشياتهم فأن الحل ألأخير لن يكون الا بأنتفاظة عسكرية تطيح بهؤلاء العملاء و الفاسدين و تجرد ميليشياتهم من السلاح بالقوة و الزجر العنيف و تشكيل حكومة أنقاذ وطني عسكرية تهيأ الأجواء الى أنتخابات حرة بضمان من ألأمم المتحدة اما من غير الحل العسكري فأن هذه الطغمة العميلة و الفاسدة سوف تذهب بالعراق و شعبه الى الهاوية و النهاية .

حيدر الصراف

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