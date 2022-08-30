أيها الشعب العراقي الصابر

يا شعب القيم العلا ومنبت الحضارة الإنسانية.

بدءا نحيي صمودكم وإصراركم على التغيير الجذري الشامل الذي فيه مستقبلكم المنشود وديمومة عطائكم الإنساني المنتظر من أجيالكم.

في خضم ما جرى ويجري من أحداث سياسية معقدة وصلت حد الاحتدام المسلح في بغداد والمحافظات ، نشيد بالمواقف الوطنية التي عبر عنها السيد الصدر في خطابه اليوم ، معبرا عن لسان حال كل العراقيين لحقن الدماء الزكية والحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل من اجل العراق وشعبه ، والشكر موصول الى جميع أتباع التيار الصدري لانسحابهم المنضبط وتركهم اماكن التحشد والاعتصام استجابة لدعوة السيد الصدر.

كل التقدير والامتنان للجيش العراقي والقوى الامنية في تعاملها المهني الوطني مع جماهير التيار الصدري الغاضبة التي عبرت عن غضب الشعب العراقي كله إزاء كل هذا الاحتقان والانسداد والعجز والتمادي في استمراء الفساد واستشرائه في جميع مفاصل الحياة .

ومن منطلق الامانة والمسؤولية تؤكد القيادة الوطنية للتغيير وبما تمتلكه من مؤهلات وقدرات وعلاقات على مبادرتها الوطنية التي طرحتها في مؤتمرها بتاريخ 2022/8/27 ، وهي مبادرة وطنية منسجمة مع كل المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية ، مبادرة حل الازمة مهما تعقدت واتسعت بعد ان تم التعرف على مشاكلنا وأسبابها وكيفية حلها ، علما ان مبادرتنا لا تستثني أي كفاءة وطنية نزيهة، كما أن مشروعنا الوطني قائم على فريق عمل متناغم ، قادر على إيجاد الحلول وفق أعلى معايير المهنية و بمنهجية علمية لا تخطئ ابدا، نعتمد الابتكار ولدينا القدرة على تأمين كل مستلزمات الديمومة للتغيير.

عمليا لا يمكن بناء دولة بدون السلم الأهلي والمجتمعي والذي يتطلب أولا التخلي عن جميع المظاهر المسلحة التي تهدده ، ومن ثم يصار الى ما بعدها من خطوات و بعدما وصل الفساد والفشل حد لا يطاق ويستدعي الشروع بالمعالجة من خلال حكومة مدنية مستقلة تأخذ دورها وبالتعاون مع الجميع من أجل الجميع.

إن مبادرة القيادة الوطنية للتغيير تهدف لإخراج العراق من أزماته وبناء دولة المواطنة والمؤسسات الديمقراطية القوية العادلة وليتمتع العراق والمنطقة بالأمن والاستقرار والرخاء وبناء أفضل العلاقات الإقليمية والدولية التي تراعي مصالح الشعب العراقي ومستقبل أجياله وتنهض به من جديد ليكون نموذجا رياديا يحتذى به.

القيادة الوطنية للتغيير

2022/8/30

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط