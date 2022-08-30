إخلاء مقر السفارة الهولندية في المنطقة الخضراء وانتقال الموظفين للسفارة الألمانية

أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، بإجلاء موظفي السفارة الهولندية في بغداد إلى مكان آخر نتيجة توتر الوضع داخل المنطقة الخضراء حيث تدور اشتباكات بين انصار التيار الصدري وقوات حكومية.

وأبلغ المصدر أن “موظفي السفارة الهولندية يحلون ضيوفا على السفارة الالمانية في المنصور”، مشيرا إلى إخلاء مبنى السفارة الكائن داخل الخضراء تحسبا من وقوع أي طارئ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون “ساعة الصفر”، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.

وحتى الآن، سقط ثلاثة متظاهرين ضحية، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، خلال محاولات مكافحة الشغب فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

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