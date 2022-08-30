إصابة اثنين من عناصر “سرايا السلام الصدرية” بهجوم مسلح في البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء يوم الاثنين، بإصابة اثنين من عناصر سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بإطلاق نار خلال اشتباكات مسلحة.

وقال المصدر إن “اشتباكات مسلحة اندلعت بين سرايا السلام ومسلحين مجهولين في منطقة الطويسة بمدينة البصرة، ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر السرايا”.

وبين المصدر أنه “تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر العام في المحافظة لتلقي العلاج”.

واندلعت منذ ظهر اليوم أحداث عنيفة انطلقت من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، ليقوم أنصاره باقتحام القصر الجمهوري ومحاصرة مؤسسات أخرى في المنطقة المحصنة، مما دفع القوات الأمنية إلى استخدام القنابل الدخانية والرصاص الحي لإخلاء القصر وغيره من المؤسسات، وعلى إثر ذلك تصاعدت الأحداث لتتدخل “سرايا السلام” الجناح العسكري للتيار الصدري.

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