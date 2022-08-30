ارتفاع عدد ضحايا المواجهات في بغداد الى 23 قتيلاً و380 جريحاً

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة بين الكتظاهرين المناصرين للتيار الصدري والفصائل المسلحة، في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، الى 23 القتلى و380 جريحاً.

مع تجدد المواجهات، صباح اليوم الثلاثاء (30 آب 2022)، في بغداد ، ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى 23 منذ أمس الاثنين، حسب وكالة فرانس.

كما تسببت الاشتباكات المسلّحة بإصابة ما لا يقل عن 380 شخصا حتى الآن.

بعد ليلة هادئة، تجددت صباح اليوم الثلاثاء المواجهات العنيفة بين أنصار الصدر والجيش وعناصر من الحشد الشعبي الموالي لإيران. ويسمع إطلاق نار من أسلحة آلية وقاذفات صاروخية في أرجاء العاصمة مصدرها المنطقة الخضراء.

وخرج انصار التيار الصدري، امس الاثنين، عقب إعلان زعيمهم مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية، اقتحم المئات من أنصار التيار مقر رئاسة الوزراء القصر الجمهوري ومقار حكومية بالنطقة الخضراء.

وتدخلت قوات الأمن وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما اجتاح أنصار الصدر غرف المكاتب وجلسوا على الأرائك أو قفزوا في المسبح أو راحوا يلتقطون صور “سيلفي”.

وأعلن الجيش فرض حظر تجوّل في بغداد اعتباراً من الثالثة والنصف بعد الظهر ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساءً وسُيّرت دوريات للشرطة في العاصمة، بعد أن تعمّقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات تشرين الأول 2021 التشريعية.

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