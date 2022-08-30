الإطار التنسيقي يجتمع في منزل حمودي لبحث ماجاء في كلمة الصدر

عقد الإطار التنسيقي، اجتماعا في منزل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي لمناقشة التطورات الأخيرة ودعوة زعيم التيار الصدري بانهاء الاعتصام في الخضراء.

وقال مصدر في الإطار في حديث ان”قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعا في منزل حمودي لمناقشة التطورات الاخيرة”.

وأضاف، أن”الاجتماع سيبحث ايضا دعوة الصدر لانهاء اعتصام انصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء والاحداث التي شهدتها المنطقة يوم أمس”.

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