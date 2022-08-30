الحائري يسقي التيار الصدري من الكأس الذي سقى منه حزب الدعوة

فيما موجود بالفقه الشيعي ان الاحزاب الاسلامية يجب ان تكون تحت مظلة فَقِيه لان العمل السياسي تدخل فيه قضية دماء الشعب وامواله وهذه قضايا تحت راي مرجع للتعامل معها

بعد اعدام السيد الصدر الاول وخروج كوادر حزب الدعوة خارج العراق أعاد الحزب ترتيب وضعه واختار السيد كاظم الحائري ليشغل منصب فَقِيه الدعوة

في العام ١٩٨٤ اعلن السيد الحائري انسحابه من منصبه لانه يعتقد ان الفقيه يجب ان يكون اعلى من القيادة العامة للحزب وبيده كل القرارات بينما قيادة الحزب كانت تعتقد ان مهام فَقِيه الدعوة شرعية ترجع له القيادة في القضايا التي تحتاج راي الفقيه وفتواه

بعد مناقشات ومفاوضات بين رجال الدين والقيادات السياسية في حزب الدعوة تم التوصل الى تشكيل مجلس فقهي للحزب يضم السادة الحائري والآصفي والتسخيري لكن سرعان ما انحل هذا المجلس في العام ١٩٨٥ بنفس المشكلة في مايتعلق بصلاحيات المجلس الفقهي فكان الراي من الطرفين المجلس الفقهي والقيادة السياسية للحزب مفاتحة السيد احمد الخميني ليكون ارتباط الحزب مباشرة بالولي الفقيه والذي كان يشغله آنذاك السيد الخميني الا ان السيد الخميني اعتذر في ان يدير الحزب بشكل مباشر وان يبقى المجلس الفقهي ينوب عنه في الادارة وبعد رفض القيادة السياسية للحزب لهذا الامر بدأت انسحابات الحائري والتسخيري والاصفي من الحزب بالتسلسل في العام ١٩٨٨ ولكي يحافظ الحزب على كيانه وشرعيته وضرورة ارتباطه بمرجع بدء بالتوجه الى السيد محمد حسين فضل الله في اخذ الراي بالقضايا الشريعة دون اثارة زوبعة او انتقاص من العلماء وبقت العلاقة بين الحزب والسيد فضل الله حتى سقوط نظام صدام واشتراك الحزب بالعملية السياسية في العراق

اليوم الحالة مشابهة مع التيار الصدري الا ان الفرق ردت الفعل الغاضبة من التيار

فمنذ السقوط يصرح التيار ان ليس له ارتباط بمرجعية النجف وانهم يرجعون الى السيد كاظم الحائري استناداً لأمر السيد الصدر الثاني الذي اوصاهم بالرجوع الى الحائري من بعده

وقد حدث اليوم نفس الاشكال فالحائري باقٍ على رايه بان الحزب الاسلامي يجب ان يرتبط بفقيه والذي يجب ان يكون هو قائد الحزب الفعلي ولا علاقة لنسب الشخص بالسيدين الصدرين او قربه منهما بتسلم القيادة فشرطه الذي هو راي كل علماء الشيعة يجب ان تكون قيادة الحزب مرجعية دينية وهذا مارفضه مقتدى ونقض كل كلامه السابق بقوله ان مرجعنا السيد الحائري وقال ان المرجعية دوماً كانت النجف وكان المفترض به بدل الغضب والذهاب الى الفوضى معالجة الامر بحكمة وروية كما فعل قادة حزب الدعوة سابقا فبامكانه جعل التيار تحت تصرف السيد السيستاني اذا لم يعجبه راي الحائري بالرجوع الى السيد الخامنئي واذا كان لايرغب بالسيد السيستاني بامكانه اللجوء لمرجعية شيعية معترف بها في الوسط الشيعي لكن تمسك مقتدى بان التيار الصدري هو إرث عائلي وليس حزب شيعي ملك الشعب تحت لواء المرجعية رايه هذا دعاه الى التمرد ورفض ماقاله السيد الحائري كما رفض لجوئه لحل اخر فهو لايقبل باي حلّ مالم يكن هو القائد الفعلي للتيار

ضياء الخليلي

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