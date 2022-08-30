العراق.. الصدر يطالب الفصائل المسلحة بالخروج من المنطقة الخضراء

وفق بيان من صالح محمد العراقي المعروف بـ”وزير الصدر”

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، جميع الفصائل المسلحة بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

جاء ذلك وفقا لصالح محمد العراقي، المقرب من مقتدى الصدر المعروف بـ”وزير الصدر” في بيان نشره على صفحته بتويتر.

وقال العراقي: “على الفصائل المسلحة وإن كانت منتمية للحشد الشعبي تحت أي عنوان أن تخرج من المنطقة الخضراء لتأخذ القوات الأمنية زمام الأمور فورا”.

وأضاف : “وإلا فلا هيبة للدولة”.

وفي وقت سابق اليوم، دعا زعيم التيار الصدري أنصاره إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وإنهاء اعتصامهم خلال ساعة واحدة فقط، مهددا باتخاذ “موقف آخر”.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي بمنطقة الحنانة في النجف الأشرف تابعته الأناضول: “أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الكبير مما يجري، والوطن الآن أسير للفساد والعنف”.

وأضاف: “كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح، وأن الثورة التي شابها العنف فهي ليست ثورة، وأنا الآن انتقد ثورة التيار الصدري”.

وأردف الصدر: “أدعو المتظاهرين من التيار الصدري إلى الانسحاب من البرلمان خلال ساعة واحدة”.

وتابع: “أشكر القوات الأمنية والحشد الشعبي التي وقفت الحياد وأشكر القائد العام للقوات المسلحة”، لافتا إلى أن “الدم العراقي حرام واعتزالي هو شرعي لا سياسي، واعتزالي من السياسة نهائي”.

ومنذ الإثنين، تتواصل في العراق اشتباكات عنيفة ذهب ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط أجواء من الفوضى الأمنية وسط العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

جاء ذلك بعد إعلان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، وذلك بعد يومين من اقتراحه بأن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

وعلى إثر ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لازال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.