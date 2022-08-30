الكاظمي “يطمئن” السيسي بالحفاظ على السلم الأهلي العراقي

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود الحكومة العراقية في مواجهة التحديات السياسية، فيما ابدى الرئيس المصري تأييده لمبادرة الكاظمي لحل الأزمة السياسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى ، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، وتطرق الاتصال إلى جهود الحكومة في مواجهة التحديات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية”.

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، “اتخاذ كل السبل الكفيلة بأن يبقى العراق قوياً ومحافظاً على سلمه الأهلي، ووحدة أراضيه”.

وتابع البيان أن “الرئيس المصري السيسي عبر من جانبه عن تضامنه مع الحكومة العراقية وإجراءاتها، ومنها مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة”، مؤكّداً على “ضرورة ضبط النفس، وانتهاج جميع الأطراف التهدئة والحوار؛ للوصول إلى حلول تكون على قدر تطلعات الشعب العراقي”.

وأكد الرئيس السيسي أيضاً “الوقوف إلى جانب الشعب العراقي وهو يواجه التحديات الصعبة والمحن التي سيتجاوزها بفضل تلاحمه ووفائه لبلده”.

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