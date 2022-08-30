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بعد الاعتزال السياسي.. مكتب الصدر يصدر 3 توجيهات هامة

بعد الاعتزال السياسي.. مكتب الصدر يصدر 3 توجيهات هامة - عاجل


أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،  الاثنين، ثلاث توجيهات هامة بعد اعتزال الصدر العمل السياسي.

وذكر المكتب في بيان : “يمنع منعا باتا التدخل باسم التيار الصدري في جميع السياسية والحكومية، بل وجميع المعاملات المتداولة في مفاصل الدولة والحكومة وجميع المؤسسات والعناوين الاجتماعية الاخرى”.

وأوضح: “يمنع منعاً باتًا رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري“.

وأضاف: “يمنع منعاً باتاً تداول أو استعمال اي وسيلة اعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري“.

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