بعد الاعتزال السياسي.. مكتب الصدر يصدر 3 توجيهات هامة

أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، ثلاث توجيهات هامة بعد اعتزال الصدر العمل السياسي.
وذكر المكتب في بيان : “يمنع منعا باتا التدخل باسم التيار الصدري في جميع السياسية والحكومية، بل وجميع المعاملات المتداولة في مفاصل الدولة والحكومة وجميع المؤسسات والعناوين الاجتماعية الاخرى”.
وأوضح: “يمنع منعاً باتًا رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري“.
وأضاف: “يمنع منعاً باتاً تداول أو استعمال اي وسيلة اعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري“.