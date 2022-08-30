بعد تظاهرات المنطقة الخضراء.. رئيس البرلمان العراقي يدعو لإطفاء نار الفتنة

دعا محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، الاثنين، لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره.

وقال الحلبوسي، إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، مبينا أنه “أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس”، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحذر الحلبوسين من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف”، داعيا “جميع الأطراف لإطفاء نار الفتنة، والتوصل إلى تفاهمات؛ لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع”.

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