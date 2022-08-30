Posted on by

بعد تظاهرات المنطقة الخضراء.. رئيس البرلمان العراقي يدعو لإطفاء نار الفتنة

بعد تظاهرات المنطقة الخضراء.. رئيس البرلمان العراقي يدعو لإطفاء نار الفتنة

دعا محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي،  الاثنين، لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره.

وقال الحلبوسي، إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، مبينا أنه “أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس”، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحذر الحلبوسين من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف”، داعيا “جميع الأطراف لإطفاء نار الفتنة، والتوصل إلى تفاهمات؛ لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close