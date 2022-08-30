بيانات رسمية داخلية وخارجية تدعو إلى التهدئة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الاثنين، أن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية الترفع عن الخلافات.

وقال صالح في بيان تلقته (المدى)، إن “الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها”.

وأضاف، أن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً مع الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، ولكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة”، داعيا المتظاهرين إلى “الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وفسح المجال أمام القوات الأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة”.

وأكمل أن “تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية مسؤولية مضاعفة للترفع عن الخلافات لصالح ما هو أغلى وأثمن، لصالح الوطن، ومنع العنف وحقن الدماء الغالية للعراقيين وانتهاج مواقف حريصة حامية للوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري الذي ضحى شعبنا بالغالي والنفيس من أجله، ولا ينبغي التفريط به تحت أي ظرف”.

نفت وزارة الخارجية الامريكية، اخلاء مبنى سفارتها في العاصمة بغداد أثر احداث اقتحام القصر الحكومي في المنطقة الخضراء.

وكانت السفارة الأمريكية لدى بغداد، اصدرت بياناً في وقت سابق جاء فيه، إن تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل، وتشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف. ولا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر.

وشددت السفارة على أن “الوقت حان الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة”، معتبرة ان الحق في الاحتجاج العام السلمي هو عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، ولكن يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها.

وأكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، امس الاثنين، أنه لا سبيل للحل إلا بالحوار الوطني.

وقال علاوي في بيان تلقته (المدى): “أدعو الجميع إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب منطق الحكمة والشعور بالمسؤولية الوطنية والانسانية، الذي نحتاجه اليوم جميعا أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف، أنه “لا سبيل للحل إلا بالحوار الوطني الجامع لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعبية والمهنية، ونبذ كل أشكال المحاصصة والغلبة والإقصاء ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة”.

ودعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، امس الاثنين، إلى التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار خلف الفتن.

وقال العبادي في بيان تلقته (المدى) “‏أدعو الى التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار خلف الفتن التي أقبلت كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، وأدعو العراقيين جميعا الى التكاتف ومنع التجاوزات على الحقوق الخاصة والعامة”.

وأضاف، “أشد على ايدي القوات الامنية لحماية المواطنين الآمنين وحفظ البلد من عبث العابثين”.

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