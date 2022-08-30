تأجيل الامتحانات الوزارية للابتدائية والمتوسطة حتى أشعار أخر

أعلنت وزارة التربية تأجيل الامتحانات الوزارية للدور الثاني للدراستين الابتدائية والمتوسطة.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته (المدى)، أنه “تقرر تأجيل الامتحانات الوزارية للدراستين الابتدائية والمتوسطة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2021 – 2022، الى إشعارٍ آخر”.

مبينةً خلال البيان أن “القرار جاء مراعاةً للظروف الطارئة التي يمر بها بلدنا الحبيب وحفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلبة الأعزاء”.

وأعلنت الوزارة أمس الاثنين تحقيق نسبة نجاح 100% في مدارس الموهوبين على مستوى العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن “نتائج الامتحانات للدراسة الإعدادية في مدارس الطلبة الموهوبين في العراق تمخضت عن تحقيق نجاح بنسبة 100% في محافظات (نينوى، بغداد، النجف الاشرف، ميسان، الأنبار)، فيما حصلت محافظة البصرة على نسبة نجاح 83%”.

واضاف ان “المركز الأول حصل عليه الطالب (براء عمر تحسين سهيل) من محافظة نينوى، والمركز الثاني حصل عليه الطالب (يوسف باسم كاطع) من محافظة ميسان، أما المركز الثالث فحصل عليه الطالب الموهوب (إيهاب هاشم مهدي) من محافظة بغداد” .

كما أفصحت الوزارة التربية عن ضوابط نقل الطلبة بين المدارس والمديريات العامة للتربية في المحافظات للعام الدراسي 2022 – 2023.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، ان “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي أصدرت ضوابط نقل الطلبة في بداية العام الدراسي المقبل وهي كالآتي:

-عدم السماح بنقل الطلبة المسائيين للصفوف في المرحلة المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) من المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات (كركوك/ الأنبار/صلاح الدين إلا في حالة كونهم من سكنة المحافظات حصراً).

-يمنع نقل طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي وطلبة الصفوف غير المنتهية من المدارس الصباحية إلى المدارس المسائية.

-يتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) بعد العطلة الربيعية.

-يتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية وغير المنتهية للنصف الأول من العام الدراسي لغاية 30 / 11 من العام وبعد هذا التاريخ يكون النقل من صلاحية المدير العام للتربية ولغاية 31 / 12.

-يحق نقل طلبة الصفوف غير المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي من مدرسة إلى أخرى لغاية 31 / 3 على أن تكون من صلاحية المدير العام التربية.

-يكون نقل الطلبة بين مدارس المتفوقين والمتفوقات من قبل مديريتكم العامة وبحسب ضوابط وتعليمات المدارس المذكورة.

-يكون نقل الطلبة من وإلى مديرياتكم العامة ومدارس الممثليات في إقليم كوردستان من قبلكم بعد التأكد من واقع حال الطالب وصحة صدور وثائقه الرسمية.

-يمنع منعا باتا نقل الطلبة من المدارس الثانوية العامة وكذلك المدارس ثنائية اللغة ومدارس ایشق والمدارس الأهلية إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد وذلك استنادا إلى نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة (1977 المعدل) المادة (58) .

-لا مانع من نقل طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي وطلبة الصفوف غير المنتهية من المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية وبالعكس في حالة نجاح الطالب أو أكماله في درجات الفصل الأول ونصف السنة على وفق الصلاحيات المخولة لكم، لأنها مدارس مجازة من قبل الوزارة على أن يكون نقلهم على وفق نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977- المعدل.

-يمنع منعاً باتاً نقل طلبة الصف الخامس والسادس العلمي في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد إلى المدارس الأهلية.

قررت وزارة التربية في وقت سابق السماح لتلاميذ الصف الأول الابتدائي المنتظمين منهم (حصراً) الذين تغيبوا أو رسبوا في امتحانات (الدور الأول) للعام الدراسي 2021 – 2022 ، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها ، أداء امتحانات (الدور الثاني) .

وقالت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي : “إن هذا القرار جاء مراعاةً لشريحة تلاميذ الصف الأول الابتدائي وتشجيعاً لهم على مواصلة دراستهم وعدم كسر الجانب النفسي في شخصيتهم مع بداية مسيرتهم التعليمية”.

أصدرت لجنة التربية النيابية، في وقت سابق، موقفاً بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي.

وقال عضو اللجنة محمود حسين القيسي في بيان تلقته (المدى)، “بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي؛ يسرني أن أتقدم بأحرِّ التهاني وأصدق التبريكات لأبنائنا الناجحين؛ متمنيًا لهم التوفيق في اختيارتهم الجامعية التي سيلتحقون بها، ويشقّون من خلالها مسارات مستقبلهم”.

وأضاف، “أتمنى الحظ الأوفر لأبنائنا غير الناجحين؛ ولكون مديرية تربية الكرخ الأولى قد تصدّرت مديريات العراق بنسب النجاح العالية؛ فإني أبارك لطلبتنا الأبطال في مختلف مناطق الكرخ الأولى تفوقهم وتميزهم، كما أهنئ إدارتها العامّة ومديري الأقسام وملاكاتها التربوية والتدريسية وموظفيها جميعًا، الذين تعبوا وسهروا وتابعوا مع الطلبة؛ كي يصلوا إلى هذه النتيجة الأكثر تميزًا على مستوى البلاد”.

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