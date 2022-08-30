تحالف العامري يثمن موقف الصدر: يجب تنفيذ مطالبه وتكييفها قانونياً

ثمن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقف رجل الدين البارز مقتدى الصدر في انهاء مظاهر العنف وسحب انصاره من المنطقة الخضراء، داعيا الحكومة وقوى الاطار التنسيقي للتعاون مع التيار الصدري لتنفيذ مطالب الأخير في شكل قانوني بعيدا عن العنف أو القوة.

وقال النائب مختار الموسوي ؛ ان “موقف الصدر في نزع فتيل الازمة اثبت ولاءه وحرصه على العراق الى جانب انه اجهض الفتنة الخارجية التي كادت تعصف بالبلاد”.

ودعا الموسوي “أطراف الإطار التنسيقي الى التعاون مع حكومة تصريف الأعمال والتيار الصدري لتنفيذ المطالب وفقا للدستور والقانون والتي هي جزء من المطالب المعقولة الصدريين في حل البرلمان وإنقاذ البلاد من الفتنة الخارجية التي كادت تدخل البلاد في صراع شيعي – شيعي”.

واردف ان “الكرة الان في ملعب الاطار والحكومة وكلاهما يجب أن يبادر بالرد الجميل للصدر الذي أوعز لاتباعه بالانسحاب وإفشال المؤامرة وعدم تهميش التيار في أي توجه مستقبلي، المفترض ان يكون بتخطيط وتنفيذ عراقي بحت”.

وأضاف ان “على الاطراف والقوى السياسية التي وقفت موقف المتفرج ولم تبادر لحلحلة الأزمة واحتوائها كما فعل الاخوة الكورد (في اشارة الى مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني)، اذا لو تفاقمت الأزمة لتضرر الجميع دونما استثناء نحتاج الى وقفة حقيقية”.

وكان زعيم التيار الصدري وجه بانسحاب أنصاره من الخضراء وإنهاء المظاهر المسلحة وهدد في خطاب له بالتبرؤ من التيار إن لم يلتزموا بتوجيهاته.