حظر شامل للتجوال في جميع المحافظات حتى إشعار آخر

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الاثنين، حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقته (المدى)، أن “قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الى إشعار آخر، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً”.

ودعت قيادة العمليات المشتركة، بعد ذلك المواطنين، إلى الالتزام بحظر التجوال والابتعاد عن الشائعات المغرضة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (المدى)، أنه “تؤكد قيادة العمليات المشتركة أن الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع، كما تدعو المواطنين الى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عاملا رئيسا في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق”.

وبينت أن “القوات الأمنية الان تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وهي صمام أمان للبلاد، ونجدد الدعوة إلى التعاون معها والالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها”، خاتمة بالقول “حمى الله العراق وشعبه”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية”.

وأضاف البيان، أن “الكاظمي جدد توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين، والحفاظ أيضاً على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كان”.

ودعا المتظاهرين إلى “الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر».

وأصدر قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم توجيهاً بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والمصارف.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتضب تلقته (المدى)، أن” قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم وجه بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والمصارف”.

وفي غضون ذلك، أكد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، أمس الاثنين، استقرار الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار، نافياً حدوث أية عملية حرق أو تجاوز على الأملاك العامة.

وقال حربية إن “الأوضاع الأمنية مستقرة في ذي قار”، مضيفاً أنه “لا توجد أية فوضى في المحافظة وهناك متظاهرون سلميون متجمعون”.

وتابع أنه “لا توجد أية عملية حرق أو تجاوز على الأملاك العامة”.

أكدت قيادة شرطة واسط أن الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع، فيما دعت المواطنين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال.

ودعا إعلام قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقته (المدى)، المواطنين إلى الابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عاملا رئيسا في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق.

وشدد البيان على أن القوات الأمنية الآن تعمل على حفظ الأمن والاستقرار.

اعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، أمس الاثنين، تطبيق فرض حظر التجوال على المواطنين والمركبات كافة في المحافظة حتى اشعار اخر.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (المدى) انه: “تنفيذا لتوجيهات قيادة العمليات المشتركة في العراق وحفاظا على ارواح وممتلكات المواطنين، تنسب تطبيق حظر التجوال للمواطنين والمركبات كافة في عموم محافظة كركوك”.

واضاف البيان، أن “الحظر سيكون وفق التوقيتات التي حددت اعتبارا من السابعة من مساء الاثنين حتى اشعار آخر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين للتوجيهات”.

كما اعلنت محافظة نينوى، أمس، عن استثناء الحالات الإنسانية والصحية الحرجة من حظر التجوال.

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