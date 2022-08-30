Posted on by

رئيس إقليم كوردستان يرحب بكلمة الصدر ويجدد دعوته لكافة الأطراف باللجوء للحوار

رئيس إقليم كوردستان يرحب بكلمة الصدر ويجدد دعوته لكافة الأطراف باللجوء للحوار

رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، بكلمة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، مجددا في الوقت نفسه دعوته لكافة الأطراف، للحوار بغية التوصل الى حل وإنقاذ العراق.

ونشر نيجيرفان بارزاني على حسابه في موقع تويتر “نرحب بموقف سماحة السيد مقتدى الصدر ومطالبته بإنهاء التوتراتوسحب أنصاره من المنطقة الخضراء، ونؤيد موقفه الوطني المسؤول، راجين ان يعم الأمان والاستقرارالبلد”.

وجدد رئيس الإقليم دعوته لكافة القوى السياسية من اجل اللجوء الى الحوار، وإنقاذ العراق من هذا الوضع الصعب.

ووجه زعيم التيار الصدري في كلمة اليوم، بانسحاب أنصاره من الخضراء وإنهاء المظاهر المسلحة وهدد في خطاب له بالتبرؤ من التيار إن لم يلتزموا بتوجيهاته.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close