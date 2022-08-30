رئيس إقليم كوردستان ينقل مبادرة الرئيس بارزاني إلى الأطراف السياسية العراقية

يجري رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زيارة الى العاصمة الاتحادية بغداد، ومدينة النجف.

ويحمل نيجيرفان بارزاني معه مبادرة الزعيم الكوردي بارزاني، لتخليص العراق من حالة الجمود السياسي.

ولم تتحدد بعد موعد زيارة رئيس إقليم كوردستان لبغداد.

ورغم مرور 10 اشهر على الانتخابات النيابية العراقية، فإن القوى السياسية لم تتمكن من تشكيل حكومة جديدة.

ويعتصم الصدريون منذ نحو شهر أمام مجلس النواب لمنع ‹الإطار التنسيقي› من تشكيل الحكومة، فيما يقيم الإطاريون اعتصاماً منذ 12 آب / أغسطس على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء عبر الجسر المعلق في بغداد.

وطالب الصدر في 10 آب / أغسطس بحل البرلمان خلال أسبوع، بيد أن السلطة القضائية قالت لاحقاً إنها لا تملك هذه الصلاحية. ويتوقع أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة في غضون ثلاثة أيام للنظر في تلك المطالبة.

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