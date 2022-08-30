رئيس كتلة دولة القانون يعلن عن محاصرة مكتبه من قبل مسلحين شرقي بغداد

أعلن رئيس كتلة دولة القانون عطوان العطواني، الاثنين، عن محاصرة مكتبه الواقع في منطقة الكمالية شرقي بغداد، من قبل مسلحين.

وقال العطواني في بيان“نستغرب أشد الاستغراب تحشد مجاميع مسلحة مدججة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة ( بي كي سي + قاذفات) قرب مكتبنا الخدمي بالكمالية في محاولة للاعتداء عليه رغم انه وجد لخدمة اهلنا الاكارم بمناطق الفضيلية والكمالية والعبيدي والمعامل وغيرها من المناطق”.

وأضاف، “وإذ نستنكر هذا الممارسات التي قد تولد ردة فعل عشائرية وشعبية ، نحذر من انعكاساتها على أمن الناس البسطاء، كما نحيي اهل المنطقة على موقفهم المشهود بالوقف سدا منيعا امام محاولات التطاول على المقر الخدمي”.

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