“سرايا السلام” يجوبون محافظات جنوبية مدججين بالسلاح

شهدت عدد من المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، انتشارا مسلحا لعناصر من سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري.

وذكر مراسلنا، ان “العشرات من مسلحي سرايا السلام في محافظات البصرة وميسان وذي قار انتشروا في عدد من مناطق هذه المحافظات بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة الخضراء ببغداد، بين القوات الأمنية وأنصار التيار الصدري في العاصمة بغداد”.

وبين مراسلنا، ان “سرايا السلام استقلت عجلات مدنية في هذه المحافظات لغرض الاستعراض في الشوارع ويحمل عناصرها مختلف انواع الأسلحة”.

ويأتي استعراض سرايا السلام بالتزامن مع اعلان الصدر عن الاضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من مساء الاثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت لإخلاء القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، من أنصار التيار الصدري.

وأبلغ المصدر، أن “خمسة متظاهرين سقطوا ضحية، وأكثر من 50 آخرين أصيبوا حتى اللحظة، بينهم عناصر في القوات الأمنية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء”.

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