سياحة اربيل: قدوم نحو 15 الف سائح ايراني يومياً

اعلن المتحدث باسم هيئة السياحة في العاصمة أربيل، نريمان فاضل، الأحد، بأن حوالي 15 الف سائح إيراني يأتون الى أربيل يومياً ويتوجهون الى النجف وكربلاء للمشاركة في مراسيم ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

واضاف “تم تشكيل لجنة باشراف محافظ أربيل، والدوائر المعنية على المنافذ الحدودية لاستقبال السائحين”.

مبيناً أنه “لم يتم تحديد مكان معين لاستيعاب هؤلاء السياح بشكل مؤقت، لكن مبدئياً تم تحديد محطة باصات أربيل او منتزه سامي عبدالرحمن وسنوفر لهم الخدمات الاساسية، كما سيتم تثبيت شاشات كبيرة لعرض الاثار والمعالم السياحية، بالاضافة الى اخذهم بجولات في العاصمة أربيل، والتي ستكون جزءاً من التسويق السياحي، وستستمر لمدة 14 يوماً اثناء ذهاب واياب السياح”.

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