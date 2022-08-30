ضبط عمليات تهريب مشتقات نفطية وكميات من السجائر

أفادت وزارة الداخلية بضبط عمليات تهريب لمشتقات نفطية وكميات من السجائر، فيما أشارت إلى اعتقال اثنين من المتهمين بالمخدرات وقتل أحد الارهابيين.

وذكر بيان لمديرية الحدود التابعة لوزارة الداخلية، “من خلال المتابعة الدقيقة تمكنت قيادة حرس حدود المنطقة الاولى من ضبط (٢٥٩) كارتون سجائر، من قبل مفرزة تابعة للفوج الثاني/ اللواء الثالث التابع لحرس الحدود، معدة للتهريب خارج البلاد بطريقة غير شرعية وتمت إحالتها الى الجهات المختصة”.

وأفادت مديرية مكافحة المخدرات تلقته (المدى)، “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات في النجف من القبض على متهمين اثنين”.

وتابع، أن “المديرية ضبطت بحوزتهما (4 كغم) من مادة الكريستال المخدرة وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالا جزاءهما العادل”.

اعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة عن قتل أحد الارهابيين في محافظة كركوك من قبل قوة مشتركة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (المدى)، ان “قطعاتها المتمثلة بالفوج الثاني التابع إلى مديرية شرطة نفط الشمال بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي تمكنت من قتل أحد الارهابيين في ناحية تازة، قاطع حقول جمبور الجنوبي”.

وأضاف البيان، أن “القوات التابعة لها، انها تصدت لتعرض قامت به عناصر ارهابية، وقامت بملاحقتهم وقتلت احدهم”.

وذكرت في بيان أخر، أن “قوة مشتركة تابعة إلى مديرية شرطة نفط الوسط مكونة من الفوج الثالث عشر مع فوج الطوارئ ومركز شرطة نفط الرصافة بالتعاون مع الاستخبارات، تمكنت من ضبط وكر للمتاجرة غير المشروعة شرقي العاصمة بغداد، بداخله خزانين حديدين سعة 36000 لتر وخزان أرضي سعة 70000 لتر”.

وأشار البيان، إلى أن “مفرزة تابعة إلى مركز شرطة نفط كربلاء ألقت القبض على متهم وضبط عجلته (حوضية) تحتوي على منتوج نفطي دون إي موافقات رسمية”.

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